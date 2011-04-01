-1915 OLAYLARI FRANSIZ SENATOSU GÜNDEMİNDE PARİS (A.A) - 31.03.2011 - Fransa meclisi genel kurulunda 2006 yılında kabul edilen 1915 olaylarıyla ilgili yasa teklifi, bir grup Sosyalist Parti'li senatörün girişimiyle 4 Mayıs'ta senato gündemine geliyor. Alınan bilgiye göre, senatodaki sosyalist grup, şubat ayında bu konuda bir toplantı yaptı, ancak yasa teklifinin senato gündemine gelmesi konusunda bir görüş birliği sağlanamadı. Bununla birlikte, Sosyalist Parti Genel Sekreteri Martine Aubry, Senato Sosyalist Grup Başkanı Jean-Pierre Bel'e bir mektup yazarak daha önce kabul edilen yasa teklifinin, senato gündemine getirilmesini istedi. Senatodaki Sosyalist grup içinde ortak karar alınmamasına rağmen, Ermeni diasporasına yakınlığıyla bilinen Serge Lagaouche'un girişimiyle bir grup senatör, 2006 yılında 1915 olaylarıyla ilgili mecliste kabul edilen teklifi, 4 Mayıs'taki senato genel kurul gündemine yazdırdı. Fransa'da meclis ve senato iç tüzüğü, muhalefet partileri üyelerine, yılda bir kaç kez, uzmanlık komisyonlarında kabule gerek görmeden doğrudan genel kurula yasa teklifi getirme imkanı veriyor. Fransa'da mecliste kabul edilen yasa ülkedeki tarihçilerin sert tepkisine yol açmış, ülkenin önde gelen tarihçileri, ortak bir bildiriye imza atarak, ''parlamentonun tarihi konularda karar almamasını'' istemişti. Mecliste, daha sonra kurulan bir araştırma komisyonu da yayınladığı kapsamlı raporda, tarihi olaylarla ilgili olarak özgür ve sınırsız tartışma yapılabilmesi için, parlamentonun bu konuda karar almasına karşı çıkmıştı.