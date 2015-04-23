1915 olayları Berlin'de anılıyor



Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gauck, Ermeni Kilisesi'nin Katolik ve Protestan Kiliseleri ile birlikte düzenlediği anma töreninde bir konuşma yapacak. Gauck'un 1915 olaylarını değerlendirirken "soykırım" ifadesini kullanması bekleniyor.

Berlin şehir merkezinde 1915 olaylarında hayatını kaybedenlerin anısına meşalelerle yürüyüş yapılacak. Brandenburg Kapısı'nda son bulacak olan yürüyüş, Almanya Ermenileri Merkez Konseyi'nin gençlik örgütlenmesi tarafından düzenlendi.

Alman hükümetinin tavrı

Almanya hükümeti 1915 olaylarına ilişkin soykırım ifadesini kullanmıyor. Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier, 1915 olaylarına ilişkin olarak geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarda, "Geçmişte yaşanan vahşet, bir kavram ya da bu kavrama ilişkin tartışmayla sınırlandırılmamalıdır" ifadesini kullanmış, izleyen günlerde verdiği bir demeçte ise "1915 olaylarını soykırım kavramı altında değerlendirmek isteyenlerin gerekçe ve duygularını anlayışla karşıladığını" söylemişti.

Federal Meclis 'soykırım' diyecek mi?

Steinmeier'in tavrı bazı yorumcular tarafından "Federal Meclis'te 1915 olaylarını soykırım ilan etmek üzere bir bildiri çıkarmak isteyenlerin elini güçlendirdi" yolunda yorumlanmıştı. 1915 olayları yarın Federal Meclis'te görüşüldükten sonra ortak bildiri yayınlanacak.