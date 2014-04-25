1915 mesajından sonra ikinci adım torunlara vatandaşlık mı?

Türkiye, Başbakan Tayyip Erdoğan’ın Ermeni katliamı ile sonuçlanan 1915 olaylarında hayatlarını kaybeden Ermeniler için yayımladığı taziye mesajının ardından, yeni bir adım üzerinde daha çalışıyor. 1915 olayları sırasında Osmanlı topraklarından göç etmek zorunda kalan, o dönemin koşulları nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını hiç kazanamamış ya da daha sonra kaybetmiş Ermenilerin torunlarına vatandaşlık hakkı tanınması gündemde.

Hürriyet'ten Zeynep Gürcanlı'nın haberine göre konu, ilk olarak ocak ayında Ankara’da gerçekleştirilen bir toplantıda gündeme getirildi. Ankara Düşünceye Özgürlük Girişimi’nin düzenlediği toplantıda, dünyanın çeşitli ülkelerinde yaşayan ancak Osmanlı döneminde göç etmiş ya da etmek zorunda bırakılmış Osmanlı vatandaşı Ermenilerin torunlarına TC pasaportu ve nüfus kâğıdı verilmesi önerildi. Bu öneri Dışişleri Bakanlığı’na da iletildi. Dışişleri yetkilileri, vatandaşlığını kaybetmiş ya da vatandaşlıktan çıkarılmış Ermenilerin alt kuşaklarına, istemeleri halinde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı hakkı tanınması konusuna ‘sıcak bakıldığını’ ve ön çalışmanın yapıldığını söylediler.

Er Sevag’ın ailesinden teşekkür

Batman’da askerliğini yaparken, er Kıvanç Ağaoğlu’nun tüfeğinden çıkan kurşunla ölen er Sevag Şahin Balıkçı, ölümünün 3’üncü yıldönümünde Şişli’deki Ermeni Mezarlığı’nda ailesi ve sivil toplum kuruluşları tarafından anıldı. Gazetecilerin Başbakan Erdoğan’ın, “Ermenilerin acılarını paylaşmak insanlık vazifesidir” yönündeki açıklamalarını sorması üzerine baba Garabet Balıkçı, “Geç olsa da Sayın Başbakanımıza bir nebze de olsa teşekkür ederiz. 24 Nisan günü, bizim oğlumuzun da kayıp günüdür” dedi. Anne Ani Balıkçı da “Şimdiye kadar hiç bahsetmiyordu. Kitleler de bunu duysun. Devamını istiyoruz” dedi.