1915 Ermeni iddiaları düştü!

T24 - 1915 Ermeni iddialarıyla ilgili karar tasarısı, ABD Temsilciler Meclisi’nin gündemine gelmedi. Meclisin yasama yılını tamamlamasıyla tasarı da düşmüş oldu.



Bağlayıcı niteliği bulunmayan karar tasarısı, ABD Başkanı'nın imzasına sunulmuyor ve tasarının herhangi bir yaptırım gücü bulunmuyordu.



1915 Ermeni tehcirini soykırım olarak nitelendiren 252 sayılı tasarıda, Amerikan dış politikasının bu konudaki hassasiyeti yansıtması isteniyordu.





Türkiye - ABD ilişkilerinde önemli bir dönemeç daha geride kaldı.



Geçtiğimiz Mart ayında Temsilciler Meclisi Dışişleri Komisyonu’ndan 1 oy farkla geçen Ermeni soykırımı karar tasarısı, Temsilciler Meclisi’nin gündemine gelmedi.



Kasım ayında yapılan seçimlerle yenilenen Meclisin yasama yılını tamamlamasıyla tasarı da kadük kalmış oldu.



ABD Temsilciler Meclisi, 1915 Ermeni iddialarıyla ilgili karar tasarısını gündemine almadı.



Cuma gününden bu yana toplantı halinde bulunan Meclisin gündeminde olmayan tasarının, Başkan Nancy Pelosi’nin insiyatif kullanmasıyla gündeme alınma ihtimali vardı. Bu gerçekleşmedi ve tasarı düştü.





TAN: SAĞDUYU GALİP GELDİ



Konuyla ilgili ilk açıklama, Washington Büyükelçisi Namık Tan'dan geldi: Neticede sağduyunun hakim olmasından dolayı büyük memnuniyet duyduk. Suni meselelerle vakit kaybetmeden, ABD ile dostluk, işbirliği ve ittifakın derinleştirilmesi için çalışmalıyız.





ANCA: PELOSİ BAŞARAMADI



Tasarının düşmesinden kısa süre önce, Amerikan Ermeni Ulusal Komitesi de (ANCA) bir açıklama yaptı.



Açıklamada, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Ermeni tasarısını gündeme getirmeyi başaramadığı belirtildi.



ANCA, Pelosi'nin, tasarıyı Genel Kurula getirmeden Meclisin görev süresini sona erdirme yolunu seçtiğini kaydetti.





OBAMA'YA MESAJ!



Karar tasarısının gündeme gelme ihtimalinin ortaya çıkmasıyla birlikte, Türkiye - ABD hattında diplomasi trafiği yaşanmıştı.



Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu mevkidaşı Hillary Clinton ile görüşmüş, Başbakan Erdoğan Obama'ya mektup yazmıştı. Son olarak da, dün akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Obama'ya bir mesaj göndermişti.

Gül, diplomatik kanallardan gönderdiği mesajda, tasarıyı gündeme getirme girişimlerini Türkiye-ABD ilişkilerinin geleceği açısından endişeyle izlediklerini kaydetmişti.

Gül, iki ülke ilişkilerinin önemini en iyi bilen lider olarak Obama'dan ''konunun Türkiye-ABD ilişkilerini rehin almasına izin vermemesini beklediklerini'' iletmişti.