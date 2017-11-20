1915 Çanakkale Köprüsü'nde çalışmalar hızlandı

Burak GEZEN- Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA) - ÇANAKKALE\'de, temeli 18 Mart\'ta, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım tarafından törenle atılan ve \'dünyanın en uzun asma köprüsü\' olma özelliği taşıyan 1915 Çanakkale Köprüsü\'nün yapım çalışmaları hızlandı.

1915 Çanakkale Boğaz Köprüsü için çalışmalar, hem Avrupa hem de Asya yakasında tüm hızıyla sürüyor. Köprünün deniz içinde inşa edilecek ayaklarının yapımında kullanılmak üzere Gelibolu ilçesi Sütlüce mevkisinde kurulan şantiyede, kuru havuz çalışmaları devam ederken, Lapseki ilçesi Şekerkaya mevkisinde ise karada sondaj çalışmaları yapılıyor. Çalışmaların ardından 2023 yılında tamamlanması planlanan köprü, 2023 metre ayak açıklığıyla dünyanın en büyük asma köprüsü olacak.

Gelibolu Kaymakamı Hakan Kılınçkaya, köprü inşaatının, ikisi Türk, ikisi Kore olmak üzere toplam 4 firma tarafından ortaklaşa yapıldığını belirtti. Kaymakam Kılınçkaya, köprünün, Gelibolu\'ya ekonomik bakımdan son derece fayda sağlayacağını belirtirken, deniz taşımacılığına olumsuz bir etkisinin olmadığını da söyledi. Köprünün ayaklarının yapımında kullanılacak kuru havuz çalışmalarının devam ettiği Sütlüce mevkisindeki şantiyede, şu an için 110 kişinin çalıştığını dile getiren Kılınçkaya, \"Köprü inşaatı, 24 saat esasına göre, çift vardiya şeklinde tüm hızıyla devam ediyor. 170x270 ebatlarında, 15 metre derinliğinde kuru havuz yapımı sürüyor. Bu havuzlar, deniz üzerinde yüzdürülerek, köprü ayakları bu havuz içerisine inşa edilecektir. Özel niteliklere sahip, Lüksemburg\'dan ithal edilen 3146 demir kazık ile kuru havuz yapılmaktadır. Bu yıl sonuna kadar kuru havuz yapım işi bitirilecektir. Uzunluğu viyadüklerle birlikte 5.2 kilometre olacak köprünün, 2023\'te bitirilmesi hedeflenmekte\" dedi.

\'TÜRKİYE\'NİN PRESTİJ PROJELERİNDEN BİRİ\'

Lapseki Belediye Başkanı AK Parti\'li Eyüp Yılmaz ise köprüyle ilgili yaptığı açıklamada, \"1915 Çanakkale Köprüsü, çok önemli. Türkiye\'nin prestij, mega projelerinden birisi. Onun için uzun zamandır zemin etüdüyle ilgili olarak hem denizde hem de karada çalışmalar yapıldı. Şu anda da bütün projeler, çıktı. Ona göre, kamulaştırma yapılıyor. Kuru havuzların yapımı için öncelik verilen Gelibolu yakasına şantiye kuruldu ve o tarafta biraz daha yoğunluk var. Lapseki\'ye kurulacak saç fabrikasıyla ilgili çalışmalar ise sürüyor. İlçemizin Sütlüce mevkisinde şu anda, karada sondajlar devam ediyor. Yılbaşından itibaren Lapseki tarafında da çalışmalar başlamış olacak\" diye konuştu.

Başkan Yılmaz, köprünün temelinin atılması ve inşaatının başlamasıyla birlikte bakir olan Lapseki ilçesinde hareketlilik başladığına dikkat çekerek, bölgeye yatırım yapmak isteyenler geldiğinde, kendilerine yatırım yapabilecekleri alanlarda yardımcı ve destek olmaya çalıştıklarını söyledi. Lapseki Belediyesi olarak bölgeye yatırım yapmak isteyen herkese kapılarının açık olduğunu vurgulayan Yılmaz, şunları söyledi:

\"İlçemizde, köprünün yapılmasıyla birlikte bir yoğunluk yaşanacak. Onun için hem yerel yönetimler olarak hem de hükümetimiz aracılığıyla yapılan birçok iş var. Kısa vadede Lapseki\'nin nüfusunun 50- 60 bin, 20 yıl sonra ise 100 bin olacağı konuşuluyor. O zaman bizim de yapmamız gereken işler var. Alt yapısından üst yapısına kadar kamu binalarına kadar bir yenilenme içerisindeyiz. Lapseki\'nin alt yapısını bitirmek üzereyiz. Su sorunumuz vardı, çözdük. Nüfusu 70 bin olana kadar artık su sorunu olmayacak Lapseki\'nin. Yine kanalizasyon sorunumuz vardı. Bütün imar alanı içerisine kadar kanalizasyon sistemi kuruldu, arıtması bitti. Yağmur suyu hatları, yenilendi. Bölgenin bir mağduriyeti de doğalgazdı. Kış aylarında çevre kirliliğinden dolayı sıkıntı yaşıyorduk. Doğal gazımız da artık Lapseki\'ye ulaştı. Yeni belediye hizmet binası, yeni kültür merkezi, kapalı pazar yeri ve yeni sahiller yapılıyor; çevre düzenlemeleriyle birlikte. Yine hükümetimizle birlikte yeni hükümet binası, adliye sarayı, devlet hastanesi, yeni okullar yapılıyor. Lapseki\'ye hükümetimiz, çok destek veriyor. Bizler de Umurbey ve Çardak beldesi belediyelerimiz ile birlikte yerel yönetimler olarak elimizden geldiğince Lapseki\'yi geleceğe hazırlamaya çalıyoruz.\"

DÜNYANIN EN UZUN ASMA KÖPRÜSÜ OLACAK

1915 Çanakkale Köprüsü, ayakları arasındaki 2 bin 23 metrelik açıklıkla \'dünyanın en uzun asma köprüsü\' olacak. Köprü tabliyeleri, 36 metre genişlikte ve 5 metre yükseklikte planlanıyor. Köprünün toplam boyu ise 3 bin 869 metre olacak. Köprü üzerinde 2x3 taşıt şeridi bulunacak. Ayakları deniz içine inşaat edilecek 1915 Çanakkale Köprüsü\'nün Lapseki tarafındaki yaklaşım viyadüğü 650 metre, Gelibolu tarafındaki yaklaşım viyadüğü ise 900 metre uzunluğunda olacak. Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi Malkara-Çanakkale (1915 Çanakkale Köprüsü dahil) kesimi, \'yap-işlet-devret\' modeli kapsamında ihale edilmişti. Köprü için yapılan ihalede en düşük süreyi, Daelim (Kore)-Limak-SK (Kore)-Yapı Merkezi OGG teklif etmişti. Ortak girişim grubu köprü ve otoyol yapımı için 10 milyar 354 milyon 576 bin 202 lira proje bedeli ve 5,5 yıllık yapım süresi dahil toplam 16 yıl 2 ay 12 gün işletme süresi teklif etmişti. Köprü ve 100 kilometrelik kısmın 2023\'te hizmete açılması hedeflenen otoyolun, toplam uzunluğu 354 kilometre olacak. Yol, İstanbul Silivri\'den başlayıp, Balıkesir\'in Balya ilçesindeki otobanla birleşecek. Otoyol projesi kapsamında Çanakkale Boğaz Köprüsü\'nün yanı sıra toplam 31 viyadük, 5 tünel, 30 köprülü kavşakla 143 alt ve üst geçit köprüsü yapılacak. Köprüden geçiş ücretinin ise otomobiller için 15 Euro artı KDV olması planlanıyor.



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