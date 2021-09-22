1915 Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücreti belli oldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü'nun geçiş ücretinin 15 euro olarak belirlendiğini açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, sona yaklaşılan 1915 Çanakkale Köprüsü'yle ilgili soruları yanıtladı. NTV'de konuk olan Bakan Adil Karaismailoğlu, köprünün inşaatını bitirme tarihinin 18 Mart 2022 olarak belirlendiğini söyledi. Karaismailoğlu, köprünün geçiş ücretine ilişkin ise "Şu an ki mevcut gemi tarifesinde göre otomobillerden 85 lira bir ücret alınıyor. Buna göre köprü açıldığında da geçiş ücreti 15 Euro olacak" dedi.

Metro simgesi eleştirilerine: Harflere takılmamak lazım

İstanbul'da metronun 'M' olan simgesinin 'U' olarak değiştirilmesine gelen tepkilere ilişkin de konuşan Karaismailoğlu, "İstanbul'da Tramvay için 'T' var, Marmaray'ın simgesi var. Biz Ulaştırma Bakanlığı'nın yaptığı metrolara 'U' harfini koyuyoruz. Harflere takılmamak lazım. Biz şu anda İstanbul'da 7 tane, 103 kilometrelik metro yapıyoruz. Biz Belediyenin metrolarına karışmıyoruz" dedi.

'Kanal İstanbul' projesi açıklaması

İktidarın Kanal İstanbul projesiyle ilgili son durumu da aktaran Karaismailoğlu, "Çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. İnşallah ihalesini en kısa zamanda yapıp hızla bir şekilde başlayacağız. İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiğini yönetmek için alternatif bir su yoluna ihtiyaç var. Bunların hepsini düşünmek, incelemek bunlara karşı projeler oluşturmak lazım. Kanal İstanbul bunların sonucudur" diye konuştu.

Müsilaja da 'Kanal'la yanıt verdi

Marmara Denizi'ndeki müsilaj sorunu için de Kanal İstanbul'un yapılması gerektiğini öne süren Karaismailoğlu, "Müsilaj suyun sıcaklığının artması, suyun hareketsizliği ve çevredeki kirlilik nedeniyle oluşuyor. Kanal İstanbul oradaki hareketin artmasına neden olacak" ifadelerini kullandı.