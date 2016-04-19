191 sanıklı KCK ana davası bugüne ertelendi

Aralarında DTK Eş Başkanı Hatip Dicle, Diyarbakır büyükşehir Eş Başkanları Gültan Kışanak, Fırat Anlı, HDP Milletvekili Osman Baydemir, Selma Irmak, Mardin Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Ahmet Türk’ün bulunduğu 191 Kürt siyasetçinin yargılandığı KCK ana davasına dün Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam edildi. Duruşmada gizli tanıklar dinlenirken dava bugüne ertelendi.

Dicle Haber Ajansı'nın haberine göre, HDP milletvekillerinin de bulunduğu 191 Kürt siyasetçi hakkında açılan davanın 55'inci duruşması, Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam edildi. Sanık müdafilerinin hazır bulunduğu yargılamanın dünkü duruşmasında gizli tanık "X" dinlendi. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile yüzü mozaiklenip, sesi değiştirilerek duruşmaya katılan Gizli tanık "X", daha önce vermiş olduğu beyanlarını tekrarlayarak, 23 kişi hakkında ifade verdi.

Gizli tanığın dinlenmesinin ardından sanık müdafilerden Av. Cihan Aydın, gizli tanığa daha önce vermiş olduğu ifadelere ilişkin bazı sorular yöneltti.

Gizli tanık, yöneltilen bu soruların büyük bir bölümüne "hatırlamıyorum" yanıtı verdi. Av. Aydın'ın "Sorduğumuz soruların önemli bir kısmını hatırlamadığınızı söylediniz. Bu durumda sizin bu ifadenize neden itibar edelim?" diye sorması üzerine ise gizli tanık bu kez de "Ben kişileri ve şahısları hatırlıyorum ancak detayları hatırlamadığımı söyledim. Kişilerde söylendiğinde de beyanlarımı tekrar ettim. Bendeki mevcut bilgi neyse dün de, bugün de aktarmaya çalıştım. Hatırlamamam geçen zamanın etkisindendir, beyanımda çelişki yoktur" diye konuştu.

“3 kez ifade verdiğini hatırlamıyorsun ama 104 kişiyi hatırlıyorsun”

Sorularına devam eden Av. Aydın, gizli tanığa şimdiye kadar kaç kere emniyette ifade verdiğini sordu. Gizli tanık, bu soruya da "Kaç kez ifade verdiğim konusunda net değilim" yanıtı verdi. Av. Aydın, aldığı bu yanıt karşısında gizli tanığa "3 kez ifade verdiğini hatırlamıyorsun ama 104 kişiyi hatırlıyorsun. Bunu nasıl izah edeceksin" dedi.

"Her ifade de sanık sayısı artıyor"

Duruşmada söz alan Av. Mesut Beştaş da gizli tanığa ilk ifadesinde 49, ikinci ifadesinde 81, üçüncü ifadesinde ise 104 kişi hakkında bilgi verdiğini hatırlattı. Av. Beştaş, ardından da "Her ifadende sanık sayıları arttırılmış. Bu nasıl oldu?" diye sordu.

Gizli tanık ise, bu soruya "Ben sayı ile uğraşmadım. Sadece bildiğim şahıslar hakkında açıklamalarda bulundum. Bilgime başvurulmasında bildiklerimi aktardım" yanıtını vermekle yetindi.

Sorularına devam eden Av. Beştaş, gizli tanığa bu kez "İlk örgüte gidişine dair vermiş olduğunu ifadende 2014 yılı Nisan ayında Nimet Sevim, Cihan Deniz, Zeynel Mat ve Layla Soy ismi bilinmeyen şahısla birlikte arabayla Van'a kadar gittiğinizi söylediniz. Biz de doğal olarak müvekkillerimizi savunmak amacıyla araştırdık. 3 Mart 2004 tarihinden 6 Temmuz 2004 tarihine kadar Nimet Sevim yurt dışındadır ve buna ilişkin belgeleri sunmuştuk. Bunu nasıl açıklayacaksınız?" sorunu yöneltti.Beştaş, tüm bu nedenlerle de mahkeme heyetinden gizli tanığın beyanlarına itibar edilmemesini istedi.

Talepleri dinleyen heyet ise duruşmayı bugüne ertelendi.