1907 ÜNİFEB'den Karabağ'a destek

Üniversitesi Fenerbahçeliler Birliği, Karabağ taraftarlarının Chelsea maçında yaptığı koreografiye yardım etti

İSTANBUL, (DHA)

1907 ÜNİFEB (Üniversiteli Fenerbahçeliler Birliği), UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu\'nda oynanan Karabağ - Chelsea mücadelesi öncesi yapılan koreografiye destek olduğunu duyurdu.

1907 ÜNİFEB\'den yapılan açıklama şu şekilde:

\"Tarihinde ilk kez bu sene Şampiyonlar Ligi\'nde mücadele eden kardeş ülkemiz Azerbaycan\'ın başarılı kulübü Karabağ, Atletico Madrid karşısında ilk puanlarını alırken, tribünde taraftarlarının A4 kağıtlara \"QARABAĞ\" yazarak yaptığı görsel çalışma kamuoyunu önemli ölçüde meşgul etmiş, bu çalışmaya yönelik yapılan haddini aşan açıklamalar toplumun hatrı sayılır kesminden ciddi şekilde tepki görmüştü. 1993 yılında kurulan ve Karabağ\'ın Ermenilerce işgalinden sonra faaliyetlerine Bakü\'de devam eden Azeri kulübü, ülkesinde oluşturmaya çalıştığı futbol kültürü ve Şampiyonlar Ligi\'ndeki mücadelesi ile dikkat çekti. Kardeş ülkemizde de Şampiyonlar Ligi grupları aşamasına katılma başarısı gösteren Karabağ kulübü büyük sempati topladı. A4 kağıtlarıyla yaptıkları görsel çalışmaya verilen bazı olumsuz tepkiler üzerine de ülkemizde birçok takımın taraftarları aynı görseli tekrarlayarak kardeş ülkenin temsilcisine destek oldular. Bu durum Karabağ Yöneticilerini de harekete geçirirken Şampiyonlar Ligi\'nde Chelsea ile oynayacakları karşılaşmada görkemli bir koreografi çalışması yapmak için harekete geçtiler. Bu vesileyle -Kulüp yetkilileri arasında yer alan Fenerbahçe Kongre Üyeleri\'nin de etkisiyle- Karabağ Futbol Kulübü Genel Menajeri Asif Askerov, önce Fenerbahçe Spor Kulübü ile ardından kulübümüzün yönlendirmesi ile 1907 ÜNİFEB (Üniversiteli Fenerbahçeliler Birliği) ile iletişime geçti. Geçmişte gündem yaratan birçok koreografi çalışmasıyla bilinen 1907 ÜNİFEBliler Karabağ Kulübü\'ne bu konuda ellerinden gelen desteği vereceklerini iletti. Günler süren telefon trafiği ve tasarım çalışmalarının sonunda 1907 ÜNİFEB Üyelerinden Emir Akkaya, Esat Coşkun, Berke Özboyacı, Nazmi Akça, Barış Sülün ve Burak Hamzalı Bakü\'ye gidip Karabağ Kulübü\'nün misafiri oldular. İki Devlet Tek Millet sloganıyla tasvir edilen Türkiye-Azerbaycan dostluğunun ağırlığını taşıyan bu dayanışma sonucunda ortaya görkemli bir koreografi çıktı. Bakü\'de kulüp yetkilileri ve Karabağlı taraftarlarla birlikte günlerce yoğun bir şekilde çalışmalar gerçekleştiren 1907 ÜNİFEBliler, onlarca metrekarelik pankartlar boyadı ve koltuklara binlerce renkli karton yerleştirdi.\"

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