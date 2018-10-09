1907 Fenerbahçe Engelli Yıldızlar Takımı'nın lansmanı yapıldı

Ata SELÇUK / İSTANBUL (DHA) -

Fenerbahçe Spor Kulübü\'ne hizmet amacıyla kurulan 1907 Fenerbahçe Derneği, İstanbul Engelli Yıldızlar Basketbol Takımı\'na isim sponsoru oldu.

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi\'nde mücadele eden İstanbul Engelli Yıldızlar Spor Kulübü ile güçlerini birleştiren 1907 Fenerbahçe Derneği, 13 Ekim\'de başlayacak \'Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi\'nde yer alacak. Takımın yeni adı \'1907 Fenerbahçe Engelli Yıldızlar\' olacak.

1907 Fenerbahçe Derneği ve Engelli Yıldızlar Spor Kulübü arasında gerçekleştirilen iş birliği imza törenine, 1907 Fenerbahçe Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ruşen Çetin, İstanbul Engelli Yıldızlar Spor Kulübü Onursal Başkanı ve Gürkaynak Avukatlık Bürosu ortağı Gönenç Gürkaynak, İstanbul Engelli Yıldızlar Spor Kulübü Başkanı M. Kemal Yüksel, İstanbul Engelli Yıldızlar Spor Kulübü tekerlekli sandalye takımı koçu Can Aksu, İstanbul Engelli Yıldızlar Spor Kulübü tekerlekli sandalye takım kaptanı İbrahim Yavuz\'un yanı sıra Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Zeljko Obradovic katıldı.

ÇETİN: \"BU ALANA İDDİALI BİR GİRİŞ YAPMAK İSTEDİK\"

İmza töreninde konuşma yapan 1907 Fenerbahçe Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ruşen Çetin, \"1907 Fenerbahçe Derneği, Fenerbahçe Spor Kulübüne hizmet amacıyla kuruldu ve o günden bu yana camiamız için başarılı, yenilikçi ve sürdürülebilir projelere imza attı. 1907 Fenerbahçe Engelli Yıldızlar takımımız da aynı vizyon ve inançla kuruldu. Kurduğumuz bu takımla, bu alana iddialı bir giriş yapmaya karar verdik. İlerleyen dönemlerde, kulübümüzün takdir etmesi durumunda tıpkı daha önceki başarılı girişimlerimiz gibi bu girişimimizin de kulübe devrini hedefliyoruz. Bu yeni girişim alanında da oyuncularımız, yönetim kadromuz ve taraftarımızla geniş bir aileyiz. Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi\'nin her alanında örnek gösterilecek ve öncü olacak bir yapılanmayı kendimize amaç edindik\'\' dedi.

YÜKSEL: \"BURADAKİ AMACIMIZ SADECE SPOR DEĞİL\"

1907 Fenerbahçe Derneği ile gerçekleştirdikleri iş birliğinden dolayı çok mutlu olduklarını belirten İstanbul Engelli Yıldızlar Spor Kulübü Başkanı M. Kemal Yüksel, \"Bu kulübü 1990 yılında bir grup insanın haliyle kurduk. Türkiye\'de birçok ilki gerçekleştirerek, engelle kardeşlerimizin spor yapmasına zemin sağladık. Bu kulüpten yetişen pek çok oyuncu milli takımlarda yer aldı, ülkemize başarılar kazandırdı. Bizim buradaki amacımız sadece spor değil, engelli kardeşlerimizin toplumda da başarılı birer birey olmalarına yardımcı olmak. 1907 Fenerbahçe Derneği\'nin de bizimle aynı düşünceleri paylaşıyor olması bu güzel birlikteliği doğurdu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Yeni başlayacak sezonda tüm takımlara da başarılar diliyorum\" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Zeljko Obradovic ile M. Kemal Yüksel birbirlerine takım formalarını takdim etti. Daha sonra ise fotoğraf çekimi gerçekleştirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Konuşmalar

- Forma takdimi

- Obradovic\'ten detaylar

- Fotoğraf çekimi

- Genel detaylar

(FOTOĞRAFLI)