19.02.2014 - Avrupa basınından özetler



İtalya'dan Corriere della Sera, Ukrayna krizi bağlamında, Almanya'nın Rusya ve Devlet Başkanı Vladimir Putin ile olan ilişkisini sorguluyor. "Almanya Putin ile Batı'nın arasında" başlıklı yorumda şu satırları okuyoruz:

"Ukrayna'daki kriz, Almanya'nın Rusya'ya karşı izlediği, Cumhurbaşkanı Joachim Gauck'un inatla insan haklarını savunduğu tavra rağmen, genellikle iyi niyetli siyasi çizgisindeki çelişkilerin ortaya çıkmasını sağladı. Gerçekten de Berlin hükümetinin geçen aylardaki takındığı tavır bir çeşit çifte standardattı. Kremlin yönetimine güçlü bir baskı yapılmak suretiyle Kiev'deki göstericilerin dile getirdiği tezlere sağlam bir destek sunulmadı. Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier salı günü durumun tırmanması nedeniyle açıklamalarını sertleştirdi ve Kiev yönetimine yaptırım uygulanma ihtimalini dile getirdi. Rusya konusundaki düğüm sürüyor."

Ukraina Moloda gazetesi ise aynı konuyla ilgili, "Kiev'deki şiddet, politikacıların beceriksizliği" başlıklı yorumunda şu satırlara yer veriyor:

"Kiev'de, çatışmaların merkezinde şimdiye kadar oluk oluk kan aktı. Ukraynalı politikacıların uzlaşma bulma konusundaki beceriksizliği, çok şiddetli çatışmalara neden oldu. Ukrayna hükümeti şimdi protestoları boğmaya karar verdi: Ölü ve yüzlerce yaralı var."

İspanya'dan El Mundo gazetesi ise, "Ukrayna Devlet Başkanı iç savaşı engellemek zorunda" başlıklı yorumda şu satırlara yer veriyor:

"Ukrayna, protestoların başladığı günden beri en kanlı günü yaşadı. Kriz, uluslararası toplumun artık pasif kalamayacağı bir boyuta ulaştı. En fazla endişe verici olansa, organize radikal grupların, iç savaş benzeri bir ortamı provoke etmeye çalışmaları. Çok sayıda polisin linç edildiği unutulmamalı. AB sorunun çözümünün, anayasa reformunda ilerleme ve demokratik devlet başkanlığı seçimleriyle mümkün olduğu görüşünde. Ancak sonuç olarak Ukrayna'nın uçuruma yuvarlanıp, bir iç savaşın çıkmasını engellemek, Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'in sorumluluğunda bulunuyor."

Hollanda'dan de Volkskrant ise bugünkü sayısında, BM İnsan Hakları Komisyonu'nun Kuzey Kore'deki insan hakları ihlâllerine dikkat çeken raporunu ve uzmanların Kuzey Kore rejimi hakkında Uluslarası Ceza Mahkemesi'nde dava açılması yönündeki talebini ele alıyor:

"Bu geçici bir hayâl. Dış dünyanın bu kapalı ülkeye girme şansı yok ve ülkedeki halkı ağır biçimde etkilemeyecek başka bir yaptırım kararı alma şansı da yok. Sadece Çin, Kuzey Kore yönetimine baskı uygulayabilecek durumda. Ancak Pekin, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin devreye sokulmasına sıcak bakmadığını ilk fırsatta bildirdi. Çin terör rejiminden kaçan Kuzey Korelileri geri gönderdiği, utanç verici uygulamasına son vermeye bile hazır değil. Pekin, Kuzey Kore rejimi üzerindeki etkisini sürdürüyor ve bu sayede ülkenin çöküşünü engelleyebilmeyi umut ediyor."