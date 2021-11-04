190 ülke kömürden çıkış için 'koalisyon' oluşturdu

İklim değişikliğinin en büyük sorumlusu kömürden çıkış için Birleşmiş Milletler (BM) iklim zirvesinde 190 ülke ve organizasyon koalisyon oluştururken aralarında Polonya, Ukrayna, Mısır, Fas, Şili ve Vietnam'ın olduğu 18 ülke kömürü elektrik sistemlerinden çıkaracağına yönelik taahhüt açıkladı.

İngiltere hükûmeti, bu yıl başkanlığını yürüttüğü Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 26. Taraflar Konferansı’nda (COP26) "Kömürden Temiz Enerjiye Dönüşüm" açıklamasını yayımladı.

Açıklamaya göre 190 ülke, finansal kuruluş ve organizasyon kömürden çıkış için küresel bir koalisyon oluşturdu. Söz konusu ülke ve organizasyonların listesi ise paylaşılmadı.

Bloomberg HT'nin aktardığına oluşturulan koalisyon ve açıklanan taahhütler kapsamında, elektrik üretiminde kömür kullanımına yönelik yurt içi ve dışı yatırımların durdurulması, temiz kaynaklardan elektrik üretiminin hızlandırılması, işçi ve topluluklar açısından kömürden temiz enerjiye adil bir geçiş sağlanması yer alıyor.

Paris Anlaşması kapsamında küresel sıcaklık artışını 1,5 dereceyle sonlandırmak için temiz enerji dönüşümünün mevcut duruma göre 4 ila 6 kat daha hızlı gerçekleşmesi gerekiyor.