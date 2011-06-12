-190 KİŞİ SANDIK BAŞINDA YAKALANDI ANKARA (A.A) - 12.06.2011 - Çeşitli suçlardan aranan çok sayıda kişi, yurt genelindeki oy verme işlemleri sırasında güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, Muğla ve ilçelerinde, adli ve polis kaydı bulunan 190 kişi, oy kullanırken gözaltına alındı. Gözaltına alınanların büyük bir bölümünün, idari para cezalarını ödemedikleri için haklarında kısa süreli hapis cezası bulunan kişiler olduğu öğrenildi. Edirne'de aranan bir kişi, sandıkta oyunu kullandıktan sonra gözaltına alınınca baygınlık geçirdi. Oy kullanmak için Kadripaşa İlköğretim Okuluna gelen Serkan Kuzucular, 1015 nolu sandıkta oyunu kullandıktan sonra, arandığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Kuzucular, bunun üzerine baygınlık geçirdi. 112 Acil Servis ekibinin müdahalesinin ardından Edirne Devlet Hastanesine kaldırılan Kuzucular, tedavinin ardından polis merkezine götürüldü. Kütahya'daki oy verme işlemleri sırasında adli ve polis kaydı bulunan 50 kişi gözaltına aldı. Bu kişiler, haklarında işlem yapılması amacıyla polis merkezlerine götürüldü. Nevşehir'de, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan 6 kişiyi oy kullanmak için geldikleri okullarda yakaladı. Gözaltına alınan kişilerin, sorgulamalarının ardından adli mercilere sevk edilecekleri bildirildi. Oy kullanma işlemi süresi sona erinceye kadar, haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan şüphelilere yönelik asayiş ekiplerinin çalışmalarının devam edeceği belirtildi. Kırklareli'de oy verme işlemleri sırasında adli ve polis kaydı bulunan 25 kişi, oy kullanırken gözaltına alındı. Oy kullanma işlemlerinin ardından polis ekiplerince gözaltına alınan bu kişilerin, işlemlerin ardından adli makamlara sevk edileceği belirtildi. Rize il merkezi ve ilçelerde oy kullanılan okullarda Rize Emniyet Müdürlüğü ekiplerce yapılan çalışmalar sonucu, çeşitli suçlardan aranan 19 kişi gözaltına alındı. Oy kullanma işleminin ardından polis merkezine götürülen bu kişilerin işlemlerin ardından adli makamlara sevk edileceği bildirildi. Sivas il merkezi ve ilçelerde oy kullanılan okullarda Sivas Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu, çeşitli suçlardan haklarında yakalama emri bulunan 46 kişi gözaltına alındı. Oy kullanma işleminin ardından polis ekiplerince hastaneye götürülen kişiler, adli tabipliklerde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra karakola teslim edildi. Bu kişilerden 28'inin işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı, 18'inin işlemlerinin ise sürdüğü belirtildi. Yakalananlardan bazılarının adli makamlara sevk edileceği bildirildi. Ayrıca, yakınları tarafından kayıp başvurusunda bulunulan bir genç kadının da Şarkışla'da oy kullanmak üzere geldiği okulda bulunduğu öğrenildi. Aydın'da oy verme işlemleri sırasında gasp, hırsızlık gibi çeşitli suçlardan aranan 110 kişinin, oylarını kullandıktan sonra gözaltına alındığını, bunlardan 70'inin il merkezinde, diğerlerinin ilçelerde yakalandığı belirtildi. Mersin'de polis ekipleri, çeşitli suçlardan aranan 185 kişiyi gözaltına aldı. Zanlıların emniyetteki işlemlerin ardından mahkemeye sevk edileceği öğrenildi.