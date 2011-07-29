-19 YIL SONRA GELEN İDAM SMYRNA (A.A) - 29.07.2011 - ABD'nin Delaware eyaletinde soygun amacıyla girdiği evdeki kadını baltayla öldüren kişinin cezası zehirli iğneyle infaz edildi. Delaware Valisi Hack Markell, sabah erken saatlerde Vaughn Hapishanesi'nde infazı gerçekleşen Robert Jackson'ın 2005 yılından beri eyalette idam edilen ilk mahkum olduğunu söyledi. Jackson, 1992 yılının Nisan ayında 47 yaşındaki Elizabeth Girardi'yi başına baltayla vurarak öldürmekten suçlu bulunmuş ve idam cezasına çarptırılmıştı. Robert Jackson, Delaware'de 1992 yılından beri idam edilen 15'inci kişi oldu.