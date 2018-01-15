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19 yaşındaki Veysel Eroğlu'ndan gazetede yeşil eleştirisi...

Özgür Deniz KAYA / İSTANBUL (DHA) Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun, 19 yaşında iken, dönemin Afyonkarahisar'ın Şuhut  Belediye Başkanı'nı "Yeşil rengin ne demek olduğunu bilmeyen Şuhut’a bu renk öğretilecek mi? Çünkü ağaç yoktur ki" sözleri ile

15 Ocak 2018 17:37

Özgür Deniz KAYA / İSTANBUL (DHA) Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu\'nun, 19 yaşında iken, dönemin Afyonkarahisar\'ın Şuhut  Belediye Başkanı\'nı \"Yeşil rengin ne demek olduğunu bilmeyen Şuhut’a bu renk öğretilecek mi? Çünkü ağaç yoktur ki\" sözleri ile eleştirdiği ortaya çıktı.

Eroğlu\'nun, \"Şuhut Sesi\" adlı gazetede yazdığı yazı,  arşivlerden çıkan 11 Mart 1967\'deki  \"Belediyeden çok önemli isteğim\" başlıkla yazısında şu ifadeler yer alıyor:

\"Bahar yaklaşmakta, dolayısıyla ağaç dikim mevsimi de girmektedir. Şuhut’umuz bu mevsimde yararlanacak mıdır? Yeşil rengin ne demek olduğunu bilmeyen Şuhut’a bu renk öğretilecek mi? Çünkü ağaç yoktur ki. Bunun için ilk iş olarak Şuhut’a giriş yolları, çarşı, bazı geniş sokaklara belediye tarafından ağaç dikilmeli. Veya ağaç dikilmesi gerekli olan yerlere belediyenin baskısı ile halk dikmeli. Mesela gösterilen sokaklarda işaretlenen yerleri evinin önüne gelen herkes örneği gösterilen ağaçtan dikmeli ve korumalıdır.

Böylece Şuhut yeşil renkten nasibini alacak, belediyede dikili ağacım var diye sırtını dayayabilecektir.

 

(FOTOĞRAF)

 


 

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