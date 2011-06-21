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Dünya

19 YAŞINDAKİ İNGİLİZ SİBER SALDIRIDAN GÖZALTINA ALINDI LONDRA (A.A)

21 Haziran 2011 22:40

-19 YAŞINDAKİ İNGİLİZ SİBER SALDIRIDAN GÖZALTINA ALINDI LONDRA (A.A) - 21.06.2011 - İngiltere polisi, 19 yaşındaki bir İngiliz genci, CIA ve Sony'nin internet sitelerine bilgisayar korsanlarınca düzenlenen saldırıların şüphelisi olarak gözaltına aldı.  Londra polisinin verdiği bilgiye göre, gözaltı, internet suçları birimi ve ABD federal soruşturma bürosu FBI'ın ortak operasyonu sırasında yapıldı.   Gözaltına alınan kişinin kimliğiyle ilgili açıklama yapılmadı. Yüksek güvenlikli, uluslararası düzeyde tanınmış kuruluşların bilgisayarlarına son dönemde yapılan bir dizi saldırıyı, Lulz Security adlı korsanlık grubu üstlenmişti. Gözaltına alınan kişinin bu grupla bağlantılı olup olmadığı konusunda da açıklama yapılmadı. Saldırı düzenlenen bir başka kurum da ABD Senatosu olmuştu. Grup, "interneti kontrol eden ülkelerin hükümetlerine savaş ilan ettiğini" açıklamıştı. 

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