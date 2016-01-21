19 yaşındaki genç Facebook'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla tutuklandı

Sosyal paylaşım sitesi Facebook hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği öne sürülen 19 yaşındaki Salih A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
CNN Türk'ün haberine göre Antalya'nın Manavgat ilçesinde sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği ileri sürülen kişi tutuklandı.
Sosyal paylaşım sitesi Facebook'taki hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli paylaşımda bulunduğu belirlenen Salih A. (19), İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, daha sonra Manavgat Adliyesine sevk edildi. Salih A, savcılıktaki sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece cezaevine gönderildi.
Cumhurbaşkanına hakaret gerekçesiyle daha önce de tiyatrocu Haldun Açıksözlü gözaltına alınmış, 16 yaşındaki M. E. A., gazeteci Bülent Keneş, üniversite öğrencisi M. E. tutuklanmıştı.