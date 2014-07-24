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19 yaşındaki genç Bonzai kurbanı oldu

Malatya'da bir lise bahçesinde baygın halde yatan 19 yaşındaki genç A.A. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

24 Temmuz 2014 21:30

Gençler arasında giderek yaygınlaşan sentetik uyuşturucu Bonzai'den bir genç daha hayatını kaybetti.

DHA'nın haberine göre, Battalgazi ilçesine bağlı Orduzu Mahallesi'nde Bahçebaşı Anadolu Lisesi bahçesinde baygın halde yatan genci gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, kimliğinin A.A. olduğu belirlenen genci Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırdı.

Ancak genç, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gencin cesedi Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından toprağa verildi.

Olayla ilgili soruşturma açan polis ekipleri, A.A.'nın çakmak gazı ve bonzai kullandığı bilgisine ulaştı. 

Uyuşturucu tedavisine gelenlerin çoğu bonzai kullanıyor
İlk kez 2002’de Almanya ve İspanya’nın ardından Avustralya’da görülen bonzai, Türkiye’de ilk defa 2011’de fark edilerek yasa kapsamına alındı.

İstatistiklere göre dünya genelinde en çok bonzai yakalayan ülke Türkiye. Çocuk ve Ergen Madde Bağımlıları Tedavi Merkezi'nin verilerine göre (ÇEMATEM) 2011 yılında uyuşturucu bağımlılığı sebebiyle tedaviye gelenlerin yüzde 15, 2012’de yüzde 40, 2013’te yüzde 75'i bonzai kullanıyor.

 

Kalp krizine sebep oluyor

 

Bonzai içildikten sonra iki, üç saat içinde etkisini gösteriyor. Nane, kekik kokusu veriyor. Genç yaşta kalp krizlerini tetikliyor.

Ayrıca kalp ritmi bozukluğu, kan basıncının artması ve böbrek yetmezliği gibi semptomlara yol açıyor. Bonzai kullanıcılarında ağız kuruluğu, çok sıvı tüketimi, aşırı şekerli madde tüketimi, kilo kaybı, paranoya, halisünasyon, endişe, kaygı çok fazla görülen belirtiler arasında.

 

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Malatyabonzaiölümsentetik uyuşturucu

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