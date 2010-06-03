19 yaşındaki Furkan'a 5 kurşun

T24- İsrail saldırısında ölenler arasında bulunan 19 yaşındaki Furkan Doğan'ın başından 4, göğsünden de bir kurşunla vurulduğu öğrenildi. Saldırıda hayatını kaybeden 9 kişinin cenazesi Adli Tıp Kurumundan alındı.

İHH İnsani Yardım Vakfı Kayseri Yetkilisi Ömer Yağmur, gazetecilere yaptığı açıklamada, ölenler arasında bulunan 19 yaşındaki Furkan Doğan’ın, Kayseri Fen Lisesi mezunu olduğunu belirtti.Amerikan pasaportu sahibi olan Doğan’ın, Türk vatandaşı olduğunu aktaran Yağmur, Doğan’ın kafasında 5 kurşun tespit edildiğini, kurşunlardan 4’ünün başına, 1’inin de göğsüne isabet ettiğini söyledi.

Yağmur, Doğan’a yakın mesafeden ve yukarıdan ateş edildiğini kaydederek, akşam 18.30’da cenazenin Kayseri’ye gönderileceğini dile getirdi.

KAYSERİ'DE TOPRAĞA VERİLECEK

İSRAİL’in Mavi Marmara gemisine yaptığı silahlı baskında yaşamını yitiren 9 kişiden biri olan ABD pasaportlu lise öğrencisi 19 yaşındaki Furkan Doğan, yarın Kayseri’de kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ögretim üyelerinden Yrd.Doç.Dr. Ahmet Doğan’ın oğlu olan, Kayseri Özel Hisarcıklıoğlu Fen Lisesi F/12-B son sınıf öğrencisi Furkan Doğan’ın İHH Kayseri Şubesi aracılığıyla Gazze’ye giden kafileye katıldığı belirlendi. Ögretim üyesi baba Ahmet Doğan’ın İstanbul’a oğlunu karşılamaya gitmesiyle birlikte talihsiz gencin İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu alnından 4, göğsünden 2 kurşunla yaşamını yitirdiği ortaya çıktı.

Acı haberin duyulmasıyla birlikte, liseli gencin Kayseri’nin Melikgazi İlçesi Bahar Caddesi Şişli apartmanındaki evine ateş düştü. İstanbul'a giden baba Ahmet Doğan ile İHH Kayseri Şubesi Başkan Yardımcısı Ömer Yağmur, genç yaşta ölen Furkan Doğan’ın cenazesini gasilhanede yıkattıktan sonra tören için Fatih Camii'ne götürdü.

OĞLUMU SAĞ GÖRMEK İÇİN İSTANBUL'A GELMİŞTİM

İHH Şube Başkan Yardımcısı Ömer Yağmur “Çok üzgünüz. Furkan’ın ABD pasaportu olduğu için, ölen Türkler arasında ismi yoktu. Son anda cenazeler yurda gelince, hayatını kaybettiği ortaya çıktı” dedi. Baba Ahmet Doğan ise, “Oğlumun şehit olduğunu İstanbul’da ögrendik. Onu sağ görebilmek, karşılamak için dün gece İstanbul’a gelmiştim” diyebildi.

Bu arada, Furkan Doğan’ın Bahar Caddesi'ndeki evine büyük bir Türk ve Filistin bayrağı asılırken, son sınıf öğrencisi olduğu Özel Hisarcıklıoğlu Lisesi'nin internet sitesine fotoğrafı konulanarak, altına ‘Gazze’ye giden yardım gemisinde bulunan F12B sınıfından ögrencimiz Furkan Doğan, İsrail askerlerinin gemiye yapmış olduğu saldırıda şehit olmuştur. Tüm aile, arkadaş ve Atlas Eğitim Kurumları personeline başsağlığı ve sabırlar dileriz’ denildi.

ABD'DE DOĞMUŞTU

Furkan Doğan’ın öğretim üyesi olan babasından dolayı Amerika’da doğduğu ve 2 yaşına kadar bu ülkede kaldığı için ABD pasaportu bulunduğu bildirildi.

DEDE: TORUNUM ŞEHİT OLDU

Doğan ailesinin 3 çocuğundan biri olan Furkan’ın evinde ağıtlar yakılırken; dedesi Mustafa Doğan “Üzüntü ile mutluluğu bir arada yaşıyoruz. Zira, torunum şehit oldu. çok sakin, efendi, sabırlı ve soğukkanlı biriydi. Bir yandan hayatını kaybettiğine üzülüyor, bir yandan da kutsal bir dava için şehit olmasından mutluluk duyuyoruz” dedi.

Talihsiz lise öğrencisinin okul müdür yardımcısı Şuayip Oğuz da gözyaşları içinde “Furkan’ın ölümü hepimizi şaşırttı. Hayat dolu bir ögrencimizdi” diye konuştu. Şehit öğrencinin evine Türk bayrağı asılırken, okul arkadaşları da evin önünde toplanıp, gözyaşı döktüler.

Öte yandan lise öğrencisinin cenazesi, İstanbul’da kılınan namaz ve törenin ardından uçakla bugün akşam saatlerinde Kayseri’ye getirilecek. Furkan Doğan’ın cenazesi yarın tarihi Hunat camisinde kılınacak öğle namazının ardından şehir mezarlığında toprağa verilecek.

DURUMU ÇOK AĞIR OLAN İKİ YARALI İSRAİL'DE KALDI

Türkiye’nin, "Gazze filosu" kanlı operasyona protesto olarak geri çağırdığı ve dün serbest bırakılan yüzlerce "aktivistler"in dönüşünden sonra İstanbul’a ulaşan Tel Aviv Büyükelçisi Oğuz Çelikkol, Ankara’ya geldi. Büyükelçi "talimat gereği, istişareler için döndüğü"nü söyledi.

Oğuz Çelikkol, Esenboğa Havaalanında gazetecilerin soruları üzerine tahliye operasyonunun tamamlanmasını beklediği için şimdiye kadar Türkiye’ye dönmeğini belirterek, "tamalandıktan sonra talimat gereği istişareler için döndüğünü" kaydetti.Kayıt üç kişinin bulunduğu iddiaları için "şu anda bir şey söyleyecek durumda değilim" diyen Çelikkol, "Dün 490 kişi ve 19 yaralımız ve dokuz cenaze gönderildi. Tabii bunlar, bugünkü gerekli incelemelerden sonra herhalde gerekli açıklamalar Dışişleri Bakanlığınca yapılacak" şeklinde konuştu.

Çelikkol, iki yaralının durumlarının çok ağır olduğunu ve Türk heyetindeki doktorların onayıyla Türkiye’ye getirilmediğini de söyledi.İsrail’de yaptığı tüm görüşmelerin ana noktasının tutuklu ve yaralı olan vatandaşların ve cenazelerin Türkiye’ye getirilmesi olduğunu da ifade eden Büyükelçi, operasyonun da uzun bir prosedürden sonra tamamlandığını kaydetti.