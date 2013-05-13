19 yaşındaki Fenerbahçe taraftarı bıçaklanarak öldürüldü!

İstanbul Kadıköy Şükrü Saracoğlu Stadı’nda dün akşam Fenerbahçe’nin 2-1 galibiyetiyle sonuçlanan gergin derbi sonrasında Fenerbahçeli bir taraftar öldürüldü.

Olay, Genç Fenerbahçeliler adlı taraftar grubunun yaptığı açıklamayla duyuldu. “Edirnekapı Metrobüs durağında Fenerbahçeli Burak Yıldırım’ın Galatasaraylı iki taraftar tarafından bıçaklandığı ve hayatını kaybettiği duyuruldu.



'Hiçbir tartışma olmadı'



Burak Yıldırım’ın yanında olan bir arkadaşı olayı şöyle anlattı:

“Stattan çıktık. 10 kişiydik. Gaziosmanpaşa’ya dönüyorduk. Söğütlüçeşme’den metrobüsle Edirnekapı’ya geldik. Metrobüsten önce o indi. Bu sırada Galatasaraylı iki taraftar, seslendi. Kalbinin altından bıçağı soktu. Hiçbir tartışma olmadı. Saldıranların ikisinde de Galatasaray forması vardı. Evimize gidecektik.”

Kaçan iki saldırganın 20-25 yaşlarında oldukları ve üzerlerinde sarı-kırmızılı forma bulunduğu iddia edildi.