T24 LogoT24 Logo
Gündem

19 yaşındaki Ayşe, işe giderken sokak ortasında öldürüldü (3)

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİLER Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde Ayşe Öztürk'ü sokak ortasında tabanca ile başına bir el ateş ederek öldürdükten sonra kaçarken babası Hamdi İ

05 Aralık 2017 20:51

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİLER
Tekirdağ\'ın Muratlı ilçesinde Ayşe Öztürk\'ü sokak ortasında tabanca ile başına bir el ateş ederek öldürdükten sonra kaçarken babası Hamdi İ. ile birlikte yakalanan cinayet zanlısı Alparslan İ., Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi\'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Babası ile birlikte sağlık kontrolünün ardından hastaneden çıkarılan Alparslan İ., gazetecilerin, \"Cinayeti neden işlediniz ? Pişman mısınız?\" sorularını yanıtsız bıraktı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİLER Tekirdağ MuratlıAyşeHamdiAlparslanTekirdağ Namık KemalUygulamaAraştırma HastanesiBabasıFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Bakan Soylu HDP yardımını neden geri çevirdiklerini açıkladı...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24