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19 yaşında 29 yerinden bıçaklanarak öldürüldü MErSİN (A.A)

02 Eylül 2011 15:19

-19 yaşında 29 yerinden bıçaklanarak öldürüldü MErSİN (A.A) - 02.09.2011 - Mersin'de, 19 yaşında 8 aylık çocuk sahibi genç kadın, cezaevinden yeni çıktığı ve imam nikahlı olduğu belirtilen kişi tarafından 29 yerinden bıçaklanarak öldürüldü. Cezaevinden yeni çıktığı belirtilen R.Y (38), Halkkent Mahallesi'nde imam nikahıyla yaşadığı belirtilen Zahide Goncagül (19) ile henüz belirlenemeyen bir sebeple gece saatlerinde tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzeren R.Y, 8 aylık kız çocuk annesi Gongagül'ü bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından R.Y, 8 aylık bebeği alarak kaçtı.  Bağırışmaları duyan vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, 29 yerinden bıçaklandığını belirledikleri Zahide Goncagül'ün öldüğünü tespit etti. Goncagül'ün cesedi, Mensin Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, güvenlik güçleri R.Y'yi bulmak amacıyla çalışma başlattı.  Yapılan çalışmalar sonucu R.Y, yanında götürdüğü bebeği yakınlarına bırakmak için gittiği Tarsus'ta gözaltına alındı. Mersin Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, emniyete götürüldü. 

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