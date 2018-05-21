19 Yaş Altı Süper Kupa Altınordu'nun

Spor Toto Gelişim Ligi Elit 19 Yaş Altı Süper Kupa karşılaşmasında Bursaspor’u 2-1 mağlup eden Altınordu kupanın sahibi oldu.



Elit 19 Yaş Altı kategorisinde Süper Kupa mücadelesi, Spor Toto Süper Lig Grubu’nu lider tamamlayan Bursaspor ile TFF 1. Lig Grubu’nu lider bitiren Altınordu arasında yapıldı. Antalya’nın Manavgat ilçesi Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi’nde oynanan karşılaşmayı Süper Lig hakemlerinden Barış Şimşek yönetti.



Karşılaşma öncesi Türkiye Futbol Federasyonu tarafından takımlara lig şampiyonluk kupaları takdim edildi.



Bursaspor’a kupasını Türkiye 19 Yaş Altı Milli Takım Teknik Direktörü Vedat İnceefe takdim ederken, Altınordu’ya ise TFF 1. Lig Grubu şampiyonluk kupasını 18 Yaş Altı Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Ustaömer verdi.



Karşılaşmada Bursaspor’u 2-1 mağlup eden Altınordu, Süper Kupa’nın sahibi oldu. Karşılaşmanın ardından Altınordu’ya kupayı ve futbolculara madalyalarını Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Genç Oyuncu Gelişim Müdürü Cem Pamiroğlu takdim etti.



Elit 17 Yaş Altı kategorisi Süper Kupa mücadelesi ise Spor Toto Süper Lig Grubu’nu lider tamamlayan Beşiktaş ile TFF 1. Lig Grubu’nu lider bitiren Altınordu arasında yapılacak. Maç, 22 Mayıs Salı günü saat 17.00’de aynı tesislerde oynanacak.