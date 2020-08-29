19 Yaş Altı Genç Kız Voleybol Milli Takımı, Avrupa'da finale yükseldi

2020 CEV U19 Genç Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda mücadele eden Türkiye 19 Yaş Altı Genç Kız Milli Takımı, yarı final maçında Belarus’u 3-1 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

Bosna Hersek'in Zenica kentinde bulunan Gradska Arena'da oynanan maçta ay yıldızlılarda Sude Hacımustafaoğlu 23 sayılık performansıyla karşılaşmanın en skorer oyuncusu olurken; İpar Kurt 21, Elif Su Eriçek 12, İlayda Uçak 9, Hanife Nur Özaydınlı 8, Lila Şengün 6 ve Beren Yeşilırmak 2 sayı ile galibiyete katkı sağladı.

2012 yılının ardından 2'nci kez Genç Kızlar Avrupa Şampiyonası’nda finale yükselen milliler, finalde ise Fransa - Sırbistan maçının galibiyle şampiyonluk mücadelesi verecek.

Türkiye - Fransa / Sırbistan final mücadelesi, yarın TSİ 21.00’de oynanacak.











