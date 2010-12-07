-19 ÜLKE NOBEL BARIŞ ÖDÜLÜ GECESİNE KATILMAYACAK OSLO (A.A) - 07.12.2010 - Çin ile 18 ülkenin, bu yılki Nobel Barış Ödülü gecesine katılmayacaklarını açıkladı. Norveç Nobel Komitesi, cuma günü Oslo'da düzenlenecek olan ödül töreni için gönderilen davetiyeye Çin'le birlikte 19 ülkenin, çeşitli nedenlerle katılayamayacakları yanıtını verdiğini duyurdu. Komite, bu yılki Nobel Barış Ödülünü 11 yıllık hapis cezası nedeniyle halen Çin'de cezaevinde bulunan muhalif Liu Şiaobo'ya vermişti. Çin ile Rusya, Kazakiskan, Kolombiya, Tunus, Suudi Arabistan, Pakistan, Sırbistan, Irak, İran, Vietnam, Afganistan, Venezuela, Filipinler, Mısır, Sudan, Ukrayna, Küba ve Fas ödül gecesine katılmayacağını açıklayan ülkeler oldu. Bu arada, Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Can Jiang Yü'nün, Liu Şiaobo'ya ödül verilmesini destekleyenleri bir kez daha kınadığı ve onları "soytarı" olarak nitelendirdiği belirtildi. Nobel Ödülü, Alfred Nobel tarafından kurulan derneğin verdiği ve insanlığa hizmet edenleri ödüllendirmek amacını taşıyan bir ödül. 1901'de verilmeye başlanan Nobel ödülleri, her yıl Alfred Nobel'in ölüm yıldönümü olan 10 Aralıkta sahibine teslim ediliyor.