-19 TGB'Lİ GÖZALTINA ALINDI DENİZLİ (A.A) - 03.03.2011 - Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyesi bir grup, AK Parti Denizli İl Başkanlığına zorla girip pankart asmak istedikleri gerekçesiyle gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, TGB'li bir grup genç, akşam saatlerinde Delikliçınar Meydanı'ndaki AK Parti Denizli İl Başkanlığının bulunduğu binaya girip asansörle partinin olduğu kata çıktı. İl Başkanlığına girip pankart açmaya çalışan eylemciler, çelik kapıyı zorladılar. Bu sırada il binasında bulunan partililer TGB'li gruba engel oldu. Olay yerine gelen çevik kuvvet ekipleri, TGB'li 19 kişiyi gözaltına aldı. TGB'li grubun Ergenekon davası kapsamındaki bugünkü arama ve gözaltıları protesto için eylem yapmak istedikleri bildirildi. Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehdi Eker'in Denizli ziyareti dolayısıyla Pamukkale'de bulunan AK Parti Denizli İl Başkanı Avni Örki, gazetecilere yaptığı açıklamada, il başkanlığına zorla girmek isteyen bir grubun partililerce engellendiğini belirterek, ''Bu çirkin bir saldırı. Şu anda olayı gerçekleştirenler gözaltına alınmış. Gelişmeleri takip ediyoruz'' dedi.