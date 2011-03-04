T24 LogoT24 Logo
Gündem

19 TGB'Lİ GÖZALTINA ALINDI DENİZLİ (A.A)

04 Mart 2011 01:44

-19 TGB'Lİ GÖZALTINA ALINDI DENİZLİ (A.A) - 03.03.2011 - Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyesi bir grup, AK Parti Denizli İl Başkanlığına zorla girip pankart asmak istedikleri gerekçesiyle gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, TGB'li bir grup genç, akşam saatlerinde Delikliçınar Meydanı'ndaki AK Parti Denizli İl Başkanlığının bulunduğu binaya girip asansörle partinin olduğu kata çıktı. İl Başkanlığına girip pankart açmaya çalışan eylemciler, çelik kapıyı zorladılar. Bu sırada il binasında bulunan partililer TGB'li gruba engel oldu. Olay yerine gelen çevik kuvvet ekipleri, TGB'li 19 kişiyi gözaltına aldı. TGB'li grubun Ergenekon davası kapsamındaki bugünkü arama ve  gözaltıları protesto için eylem yapmak istedikleri bildirildi. Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehdi Eker'in Denizli ziyareti dolayısıyla Pamukkale'de bulunan AK Parti Denizli İl Başkanı Avni Örki, gazetecilere yaptığı açıklamada, il başkanlığına zorla girmek isteyen bir grubun partililerce engellendiğini belirterek, ''Bu çirkin bir saldırı. Şu anda olayı gerçekleştirenler gözaltına alınmış. Gelişmeleri takip ediyoruz'' dedi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24