-19 PROFESÖR, 26 DOÇENT ALINACAK ANKARA (A.A) - 31.01.2011 - Aydın'da bulunan Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğü, çeşitli birimlerde istihdam edilmek üzere daimi statüde 19 profesör ve 26 doçent alacak. Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğünün öğretim üyesi alımına ilişkin duyurusu, Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlandı. Duyuruya göre, adaylar başvurularını 15 gün içinde şahsen, Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğüne yapacaklar. Posta ile yapılacak olan başvurular ise kabul edilmeyecek. Öğretim üyelerinin görev yapacağı okullar, bölümleri ve sayıları şöyle: ''Aydın Sağlık Yüksek Okulu: hemşirelik (2 doçent), Fen edebiyat fakültesi: arkeoloji, batı dilleri ve edebiyatı, biyoloji, felsefe, fizik, kimya, matematik (3 profesör, 6 doçent), Nazilli iktisadi ve idari bilimler fakültesi: işletme, kamu yönetimi (2 doçent), Tıp fakültesi: cerrahi, dahili ve temel tıp bilimleri (8 profesör, 6 doçent), Turizm işletmeciliği ve otelcilik yüksek okulu: 2 doçent, Veteriner fakültesi: klinik bilimler, klinik öncesi bilimler, veteriner hekimliği temel bilimler (5 profesör, 3 doçent), Ziraat fakültesi: bahçe bitkileri, bitki koruma, su ürünleri, tarım ekonomisi, tarım makinaları (3 profesör, 4 doçent)''