19 otomotiv şirketine soruşturma

Rekabet Kurulu, otomotiv sektöründe faaliyet gösteren on dokuz teşebbüs hakkında soruşturma açılmasına karar verdi. Kurumun internet sitesinden yapılan duyuruda, Kurulun, 9 Eylül 2009 tarihli toplantısında otomotiv sektöründe faaliyet gösteren 19 teşebbüs hakkında soruşturma açılmasına karar verdiği belirtildi.

Soruşturmanın, söz konusu teşebbüslerin 2006 yılından itibaren hedef ve stok bilgileri ile satış ve fiyat stratejilerini paylaştıkları ve bunun da 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanuna aykırı olması nedeniyle açıldığı kaydedildi.

Hakkında soruşturma açılan teşebbüsler şöyle:

“Baylas Otomotiv A.Ş.

Borusan Otomotiv İthalat ve Dağıtım A.Ş.

Daihatsu Türkiye Motorlu Araçlar A.Ş.

Doğuş Otomotiv Servis ve Tic. A.Ş.

Ford Otomotiv San. A.Ş.

General Motors Türkiye Ltd. Şti.

Honda Türkiye A.Ş.

Hyundai Assan Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.

İsotlar Grup A.Ş.

Karsan Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.

Mais Motorlu Araçlar İmal ve Satış A.Ş. Mazda Motor Logistics Europe NV, Mercedes Benz Türk A.Ş.

Nissan Otomotiv A.Ş.

Peugeot Otomotiv Pazarlama A.Ş.

Şahsuvaroğlu Dış Ticaret Ltd. Şti.

Temsa Global Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.

Toyotasa Toyota-Sabancı Pazarlama ve Satış A.Ş.”