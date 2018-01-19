19 Ocak Cuma Spor Gündemi

EURO 2024 ADAYLIĞI

10:00 Türkiye\'nin ev sahipliğine aday olduğu 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) için logo ve slogan tanıtım toplantısı yapılacak.

Toplantıya Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TFF Başkanı Yıldırım Demirören, yönetim kurulu üyeleri ve A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu da katılacak.

**CANLI YAYINLAMAYI PLANLAMAKTAYIZ**

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI ÇEYREK VE YARI FİNAL KURALARI ÇEKİLECEK

15:00 Ziraat Türkiye Kupası\'nda çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli olacak.

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu\'nda gerçekleştirilecek kuraya, son 16 turunda başarılı olan 8 takımın temsilcileri ile Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri katılacak.

SÜPER LİG

20:00 Kasımpaşa - Aytemiz Alanyaspor

FENERBAHÇE

Göztepe maçının hazırlıkları tamamlanacak.

GALATASARAY

Deplasmanda oynanacak Kayserispor maçının hazırlıkları başlayacak.

BEŞİKTAŞ

Antalyaspor karşılaşmasının hazırlıkları devam edecek.

TRABZONSPOR

09:30 Yeni transfer Filip Novak, resmi sözleşmeye imza atacak.

Atiker Konyaspor maçı hazırlıkları sürecek.

BURSASPOR

Yeşil-beyazlılar, lider Medipol Başakşehir ile oynayacakları maça hazırlanıyor.

15:00 Bursaspor\'un yeni transferi Gheorghe Grozav\'ın basın tanıtım toplantısı yapılacak.

THY AVRUPA LİGİ

20:30 Anadolu Efes - Fenerbahçe Doğuş