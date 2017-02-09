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19 muhtar görevinden uzaklaştırıldı

Bitlis'in Hizan ilçesinde 19 muhtar ve 40 korucu görevden uzaklaştırıldı

09 Şubat 2017 19:55

Bitlis'in Hizan ilçesinde 'terör örgütü' propagandası yaptıkları iddiasıyla 19 muhtar ve 40 korucu görevden uzaklaştırıldı.

DHA'da yer alan habere göre, Hizan İlçe merkezi ve köylerde, sosyal medya üzerinden 'Terör örgütü propagandası yapmak', 'Terör örgütüne yardım ve yataklık etmek' suçlarından haklarında soruşturma başlatılan 19 muhtarın mührüne, aynı gerekçelerle 40 köy korucunun da silahlarına el konularak görevden uzaklaştırıldı. Bitlis Valiliği, muhtar ve köy korucuları ile ilgili soruşturmaların sürdürüldüğünü söyledi.

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