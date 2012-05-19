19 Mayıs'ta Taksim'de saygı duruşu krizi, Antalya'da Bakan Günay'a tepki

İstanbul'da Taksim’deki 19 Mayıs Bayramı kutlamaları sırasında saygı duruşu tartışması yaşandı. Samsun'da da Atatürk'ün Samsun'a gelişini sembolize eden bayrak, Bandırma Vapuru'nun simgesi iskeleden karaya çıkarıldı.



Yeni yönetmeliğe göre yapılan kutlamada sadece İstanbul Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Numan Güzey yer aldı. Geçen yıl Taksim'de yapılan törene İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu başta olmak üzere 3. Kolordu Komutanı Korgeneral Hulusi Akar, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Turan Çolakkadı da katılmıştı.



"Saygı duruşu istiyoruz, Atatürk'e saygı istiyoruz"



Tören Güzey'in Taksim Cumhuriyet Anıtına çelenk koymasıyla başladı. Ardından İstiklal Marşı okundu. Bu sırada bazı DSP'liler ' Atatürk'e saygı istiyoruz ', 'Saygı duruşu istiyoruz' diyerek bağırmaya başladı. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından DSP'liler bu kez ellerindeki Türk bayrakları ve karanfillerle görevlilerin üzerine yürüdü. Bir DSP'li kadın ' Atamıza saygı gösterin ' diye bağırarak elindeki karanfilleri kürsüye vurdu. Bu sırada yaşanan gerginliğe törende bulunan sivil polisler müdahale etti.



Saygı duruşunda bulundular



Yaşanan gerginlik sırasında bazı DSP'liler ellerindeki Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi ve karanfillerle bir süre Taksim Cumhuriyet Anıtı önünde bekledi. Ardından bazı DSP'liler diğer vatandaşları da saygı duruşunda bulunmaya davet etti. Bunun üzerine törene katılan gaziler, DSP'liler ve bazı vatandaşlar Taksim Cumhuriyet Anıtı önünde saygı duruşunda bulundu. Saygı duruşundan sonra DSP'li grup ellerindeki Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'ni ve ellerindeki karanfilleri Cumhuriyet Anıtı önüne koydu. Bu sırada bazı DSP'liler 'Bizden korksunlar ' diye bağırdı. Düzenlenen törenin ardından grup dağıldı.



Bakan Günay'a Antalya'da tepki



Antalya’daki 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı törenlerine katılan Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'a, kutlamaların yapıldığı Cumhuriyet Meydanı’na girişi sırasında kalabalık bir grup tepki gösterdi.

Aralarında CHP’li ve İP’lilerin de bulunduğu grup, Günay meydana geldiği sırada sloganı attı. Meydandaki kutlamalar sağanak yağmur nedeniyle yarıda kesildi ve Atatürk Spor Salonu’na alınarak burada devam etti.



Samsun’da 19 Mayıs coşkusu



19 Mayıs Bayramı kutlamaları kapsamında Atatürk'ün Samsun'a gelişini sembolize eden bayrak, Bandırma Vapuru'nun simgesi iskeleden karaya çıkarıldı.



Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 93. yıl dönümü kutlamaları kapsamında ilk tören Anıt Park'taki Atatürk Anıtı'nda düzenlendi.

Buradaki törende Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ömer Altunsoy tarafından anıta çelenk sunuldu. Saygı duruşunun ardından törenlere, Kurtuluş Yolu'ndaki Bandırma Vapuru'nu simgeleyen ve zamanın Tütün İskelesi olarak bilinen yere inşa edilen iskelede devam edildi.

Samsun Sanat Tiyatrosu oyuncularının, Büyük Önder ile 18 silah arkadaşının heykellerinin de yer aldığı alanda 19 Mayıs 1919'daki karaya çıkışı canlandırmalarının ardından, bir deniz subayı, iki deniz eri ve iki öğrenci tarafından taşınan bayrak, karaya çıkarıldı.

Vali Hüseyin Aksoy, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından gençlere seslendi.

“Geçmişini, tarihini, kültürünü bilen, özüne ve kültürüne sahip çıkan toplumlar, ilelebet yaşama hakkına sahiptirler” diyen Vali Aksoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Sizler, yarılarımızın teminatı, Türk milletinin geleceği ve Türkiye Cumhuriyeti'nin emanetçileri olarak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği hedeflere, onun ilke ve inkılapları ışığında şehitlerimizin kanıyla sulanan ay yıldızlı bayrağımızı yere düşürmeden, milli birlik ve beraberliğimizi bozmaya çalışanlara fırsat vermeden emin adımlarla yürüyeceksiniz.''

Daha sonra deniz subayı tarafından kara subayına teslim edilen bayrak, göndere çekilmek üzere kutlama törenlerinin yapılacağı 19 Mayıs Stadı'na götürüldü.

Törende halk oyunu gösterileri sunuldu.



Yürüyüş



Katılımcılar, daha sonra zamanında otel binası olan ve Büyük Önder'in Samsun'a gelişinde kaldığı Gazi Müzesi'ne yürüdü.

Atatürk'ün Samsun'a çıkışı sonrasında ikametgahına ayrılan ve bugün müze olarak düzenlenen tarihi binaya, Kurtuluş Yolu olarak adlandırılan güzergahtan yapılan yürüyüşe kalabalık vatandaş topluluğu da katıldı.