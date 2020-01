Gençlerbirliği'nin Beşiktaş'ı konuk ettiği Süper Lig mücadelesinde taraftarlar mücadele başlamadan 'Gezi' olaylarına destek tezahüratı yaptı. Her iki takımın da seramonide yerlerini almasından sonra tribünler "Her yer Taksim, her yer direniş" sloganları atarak Gezi olaylarına desteklerini sürdürdürürken, dakikalar 34'ü gösterdiğinde ise tekrar tribünler "Her yer Taksim, her yer direniş" sloganları attı.