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19 Mayıs'ta eylem hazırlığındaki DEAŞ'lılara operasyon: 9 gözaltı

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- ADANA'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinliklerinde eylem hazırlığında olduğu iddia edilen 2'si Suriyeli, 9 kişi gözaltına alındı

17 Mayıs 2018 10:44

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- ADANA\'da terör örgütü DEAŞ\'a yönelik düzenlenen operasyonda 19 Mayıs Atatürk\'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinliklerinde eylem hazırlığında olduğu iddia edilen 2\'si Suriyeli, 9 kişi gözaltına alındı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ\'a yönelik operasyon düzenledi. 19 Mayıs Atatürk\'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinliklerinde eylem hazırlığında olduğu öne sürülerin 2\'si Suriyeli, 9 şüphelinin kent merkezindeki evlerine sabahın ilk saatlerinde eş zamanlı baskın yapıldı. Asayiş ve Özel Harekat şubelerinin de destek verdiği operasyonda, demir kapılar koçbaşlarıyla kırılarak evlere girildi.
Gözaltına alınan 9 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü.

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