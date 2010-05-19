19 Mayıs'ın 91. yılı kutlanıyor

T24 - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı tüm yurtta törenle kutlanacak.



Ankara'daki ilk tören, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve diğer devlet erkanının Anıtkabir'e çelenk koymasıyla başlayacak.



Ankara 19 Mayıs Stadyumu'nda, devlet erkanı, öğrenciler ve vatandaşların katılacağı tören yapılacak.



İstanbul'daki ilk tören ise saat 9.30'da Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk koyulmasıyla başlayacak ve İnönü Stadyumu'nda düzenlenecek törenlerle devam edecek.



Kutlamalar kapsamında büyük Önder Atatürk'ün Samsun'a çıkışı, Samsun Kurtuluş Yolu'nda düzenlenen törenle temsili olarak canlandırılacak.





