19 Mayıs'ı kutluyoruz

Kutlama programı

15 Mayıs 1919’da İzmir’in Yunanlılar tarafından işgalinden 1 gün sonra 9. Ordu Müfettişliği’ne atanan Mustafa Kemal, karargâhına aldığı bazı arkadaşlarıyla İstanbul’dan Anadolu’ya hareket etti.Mustafa Kemal’in 19 Mayıs 1919’da Samsun’a ayak basmasıyla Türk tarihinde ulusal egemenliğe geçiş süreci başladı. Samsun’da ve daha sonra da Havza’da yapılan hazırlıklar ilk kurtuluş meşalesini tutuşturdu.19 Mayıs 1919, yeni Türk devletinin fiilen temelinin atıldığı gün oldu. Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasına uzanan sürecin de başlangıcı olan 19 Mayıs’ı doğum günü kabul etti.19 Mayıs, bu yönüyle Atatürk’ün ulusuyla özdeşleşmesini en güzel biçimde yansıtan gün olarak belleklere kazındı.19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı kutlama programı şöyle:- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül başkanlığındaki devlet erkanı, Anıtkabir'e çelenk koyarak, Büyük Önder Atatürk'ün manevi huzurunda saygı duruşunda bulunacak. (Saat: 09.00)- Ankara 19 Mayıs Stadyumu'nda düzenlenecek törende, Samsun ve Selanik'ten getirilen bayrak ve toprak Cumhurbaşkanı Gül'e sunulacak. (Saat: 10.00)- Cumhurbaşkanı Gül, Devlet Bakanı Faruk Nafiz Özak ve beraberindeki "27. Gençlik Haftası" kutlamalarına katılacak gençlik temsilcileri grubunu Çankaya Köşkü'nde kabul edecek. (Saat: 15.00)- Samsun'daki kutlamalar kapsamında Büyük Önder Atatürk'ün Samsun'a çıkışı Kurtuluş Yolu'nda düzenlenen törenle temsili olarak canlandırılacak. (Saat: 08.15)- TBMM Başkanı Köksal Toptan, Samsun'da Atatürk Anıtı'na Çelenk koyduktan sonra "Sonsuzluğa Atılan Adım" oratoryosunu izleyecek. (Saat:08.00/08.15)- Meclis Başkanı Toptan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı törenlerine katıldıktan sonra Genelkurmay Başkanlığı Mehteran Bölüğü Konseri ve Türk Yıldızlarının gösterisini izleyecek, halk konserine de katılacak. (Saat:10.30/16.00/17.00/21.00)- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Başbakanlık Yeni Bina'da gençleri konuk edecek. (Saat: 16.00)-Genelkurmay Başkanlığı Karargahı'nda, "Atatürk Özel Anma Töreni" düzenlenecek. (Saat: 15.00)- İstanbul'da Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk konulmasıyla başlayacak kutlamalar, İnönü Stadı'ndaki törenle devam edecek. (Saat: 09.30/10.00)- Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Ankara Atatürk Spor Salonu'ndaki "Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'ndan 19 Mayıs Gençlik Konseri"ne katılacak. (Saat: 19.30)- İzmir'de Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'nda İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekilecek, Vali Cahit Kıraç anıt şeref defterini imzalayacak, Atatürk Stadı'da kutlama töreni yapılacak. (Saat: 9.15/10.00)- 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, KKTC'de de törenlerle kutlanacak.