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19 Mayıs törenleri 'Danıştay'a gidiyor

Ankara dışındaki illerde 19 Mayıs törenlerinin sınırlandırılmasıyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı genelgesi Danıştay’a taşınıyor.

15 Şubat 2012 10:14

 

T24 - CHP, 19 Mayıs törenlerinin Ankara dışındaki illerde yapılmamasını öngören genelgeyi Danıştay'a götürme kararı aldı.

CHP adına başvuruyu bugün Balıkesir Milletvekili Namık Havutça'nın yapacağı bildirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın ocak ayında 81 ilin milli eğitim il müdürlüklerine gönderdiği genelgeye göre, 19 Mayıs törenlerinde, Ankara dışındaki illerde kutlamalar okullarla sınırlı kalacak.


Kutlama senaryoları değişik nitelikte gösteriler ve fon çalışmaları gibi etkinlikler de törenler de yer almayacak.

 

 

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