T24 LogoT24 Logo
Gündem

19 Mayıs töreninde gözaltına alınan Albay serbest bırakıldı

İzmir'in Foça ilçesinde gözaltına alınan Kurmay Albay Levent Gülmen serbest bırakıldı

20 Mayıs 2012 00:56

 

'Kafes Eylem Planı'' ve ''Amirallere Suikast'' iddialarına ilişkin davalarla birleştirilen Poyrazköy'de ele geçirilen mühimmata ilişkin İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuksuz yargılanan, bugün İzmir'in Foça ilçesinde tekrar gözaltına alınan Kurmay Albay Levent Gülmen, serbest bırakıldı.
 
''Ergenekon silahlı terör örgütüyle doğrudan bağlantılı olarak, Kafes Operasyonu eylem planını hayata geçirmek üzere faaliyet yürüten yasa dışı örgütlenmenin üyesi olma'' suçlamasıyla yargılandığı dava kapsamında ''hakkında yakalama kararı'' bulunduğu gerekçesiyle bugün gözaltına alınan Kurmay Albay Levent Gülmen, İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nden gelen ''dava ile ilgili tahliye olduğu'' yazısı üzerine tutulduğu Foça Merkez Komutanlığı'ndan bırakıldı.

ETİKETLER

albaytörengözaltı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24