19 Mayıs töreninde gözaltına alınan Albay serbest bırakıldı

'Kafes Eylem Planı'' ve ''Amirallere Suikast'' iddialarına ilişkin davalarla birleştirilen Poyrazköy'de ele geçirilen mühimmata ilişkin İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuksuz yargılanan, bugün İzmir'in Foça ilçesinde tekrar gözaltına alınan Kurmay Albay Levent Gülmen, serbest bırakıldı.

''Ergenekon silahlı terör örgütüyle doğrudan bağlantılı olarak, Kafes Operasyonu eylem planını hayata geçirmek üzere faaliyet yürüten yasa dışı örgütlenmenin üyesi olma'' suçlamasıyla yargılandığı dava kapsamında ''hakkında yakalama kararı'' bulunduğu gerekçesiyle bugün gözaltına alınan Kurmay Albay Levent Gülmen, İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nden gelen ''dava ile ilgili tahliye olduğu'' yazısı üzerine tutulduğu Foça Merkez Komutanlığı'ndan bırakıldı.