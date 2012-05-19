19 Mayıs töreninde albaya gözaltı

“Kafes” soruşturması sanığı Kıdemli Albay Levent Gülmen, 19 Mayıs kutlamaları sırasında gözaltına alındı.
Güney Deniz Saha Komutanlığı Muayene Komisyon Başkanı Kıdemli Albay Levent Gülmen, Foça ilçesinde düzenlenen 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı törenlerine katıldı.
Törene sivil kıyafetlerle gelen Albay Gülmen, Foça Merkez Komutanlığı görevli askerler tarafından gözaltına alındı.
Albay Levent Gülmen, sağlık muayenesinin ardından Foça Adliyesi’ne götürüldü.
Kıdemli Albay Levent Gülmen, azınlıklara yönelik suikast iddialarına ilişkin yürütülen "Kafes" soruşturması kapsamında tutuklanmıştı. Gülmen, 2010 yılının Temmuz ayında tahliye edilmişti.