20 Mayıs tatil mi?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, perşembe günü yurt genelinde kutlanacak. 19 Mayıs tatiline 20 Mayıs cuma gününü de katıp 4 gün tatil hayali kuranlar için 20 Mayıs cuma günü tatil değil. Memurlar, öğrenciler ve kamu çalışanları 20 mayıs cuma günü mesai yapacak.
2016 yılı resmi tatiller listesi şöyle:
Yılbaşı 1. gün 01 Ocak Cuma
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 1 gün 23 Nisan Cumartesi
Emek ve Dayanışma Günü (İşçi Bayramı) 1 gün 01 Mayıs Pazar
Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı 1 gün 19 Mayıs Perşembe
Ramazan Bayramı Arefesi 1/2 gün 04 Temmuz Pazartesi
Ramazan Bayramı 1. gün 05 Temmuz Salı
Ramazan Bayramı 2. gün 06 Temmuz Çarşamba
Ramazan Bayramı 3. gün 07 Temmuz Perşembe
Zafer Bayramı 1 gün 30 Ağustos Salı
Kurban Bayramı Arefesi 1/2 gün 11 Eylül Pazar
Kurban Bayramı 1. gün 12 Eylül Pazartesi
Kurban Bayramı 2. gün 13 Eylül Salı
Kurban Bayramı 3. gün 14 Eylül Çarşamba
Kurban Bayramı 4. gün 15 Eylül Perşembe
Cumhuriyet Bayramı 1,5 gün 28 Ekim Cuma 29 Ekim Cumartesi