19 Mayıs resmî tatil mi? 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı okullar tatil mi?

Her yıl 19 Mayıs'ta kutlanan Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, bu yıl Perşembe gününe denk geliyor. 19 Mayıs'a sayılı günler kala, ''19 Mayıs tatil mi? 18 Mayıs yarım gün mü? 19 Mayıs okullar tatil mi?'' soruları internette sıklıkla aratılıyor. İşte detaylar:

18 Mayıs yarım gün mü?

18 Mayıs 2022 Çarşamba günü, yarım gün olmayacak. Okullar ve iş yerleri, tam gün açık olacak.

19 Mayıs resmî tatil mi?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı bu yıl Perşembe gününe denk geliyor. 19 Mayıs, her yıl olduğu gibi, bu yıl da resmî tatil sayılıyor. 19 Mayıs günü, tüm kamu kurum ve kuruluşları kapalı olacak.

20 Mayıs tatil mi?

20 Mayıs 2022 Cuma günü için henüz resmî açıklama yapılmadı. Şu an için 20 Mayıs Cuma gününde okullar ve iş yerlerinin açık olacağı görünüyor.