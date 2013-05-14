19 Mayıs konserleri iptal edildi

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Reyhanlı'da yaşananlar nedeniyle 19 Mayıs kutlamaları çerçevesinde 12 ilde verilmesi planlanan 40 konseri iptal etti.

Bakanlık, büyükşehirler başta olmak üzere 40 ilde yapılacak halk konserlerini Reyhanlı'ya düzenlenen terör saldırısı nedeniyle iptal etti.



Gençlik ve Spor Bakanlığı 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla 40 ilde 8 sanatçı, 3 orkestra ve 1 koroyla halk konserleri planlamıştı. Bu konserlerde Kutsi, Yalın, Mustafa Ceceli, Göksel, Gökhan Tepe, Hakan Aysev, Uğur ışılak, Yusuf Güney'in yanı sıra Adıyaman Senfoni Orkestrası, Borusan Senfoni Orkestrası ile Hatay Mediyetler Korosu sahne alacaktı. Konser yapılacak iller arasında Hatay da bulunuyordu.