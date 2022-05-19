19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı tüm yurtta kutlanıyor.

Ankara

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve beraberindeki heyet, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'deki törene katıldı. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan bu yıl da Anıtkabir'de düzenlenen törene katılmadı.

İstanbul

İstanbul'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla ilk tören, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nce Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı’nda düzenlendi. İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Prof. Dr. Burhanettin Hacıcaferoğlu'nun ev sahipliğindeki törene, CHP İstanbul milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu ve Yüksel Mansur Kılınç, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İstanbul Vali Yardımcısı Niyazi Erten, İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende, Burhanettin Hacıcaferoğlu tarafından anıta çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Samsun

Atatürk ve silah arkadaşlarının 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ilk adımı attıkları yer olan Tütün İskelesi'nde Atatürk'ün kente gelişini temsilen Türk bayrağı karaya çıkarıldı.

İzmir

İzmir'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kent merkezindeki Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi. Törene İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile eşi Neptün Soyer , Garnizon Komutanı Orgeneral Ali Sivri ile eşi Şafak Sivri katıldı.

Mersin

Mersin'in Erdemli ilçesinde, '19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda 1919 genç 'zeybek' oynadı.

Bingöl

Bingöl'de öğrenciler ve vatandaşlar, 200 metre uzunluğundaki Türk bayrağıyla Çapakçur Viyadüğü'nden Şehir Stadyumu'na kadar yürüdü.

Bilecik

Bilecik'te de 19 Mayıs dolayısıyla Gençlik Yürüyüşü düzenlendi.

İzmit

İzmit'te, özel olarak kaplanan tramvaydaki yolcular, müzisyenlerle birlikte Gençlik Marşı'nı söyledi.

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