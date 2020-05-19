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Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda 19 Mayıs töreni düzenlendi

19 Mayıs 2020 10:54

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Taksim Cumhuriyet Anıtı’nda düzenlenen resmi törene katıldı.

İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Bağlama, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve İYİ Parti İl Başkanı Buğra Kavuncu’nun da hazır bulunduğu törende; Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitler için yapılan saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu. Gençlik ve Spor İl Müdürü Bağlama’nın anıta çelenk koymasının ardından, resmi tören sona erdi. İmamoğlu, resmi törenin bitiminden sonra, zabıta mangası eşliğinde getirilen İBB çelengini Cumhuriyet Anıtı’na bıraktı.

İmamoğlu’nun ardından sırasıyla CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve İyi Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu da anıta çelenk bıraktı. Tören boyunca, sosyal mesafe kurallarına uyuldu.

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