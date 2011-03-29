-19 MARTTAN BU YANA BİN 602 SORTİ YAPILDI WASHINGTON (A.A) - 29.03.2011 - ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'un üst yetkililsi Tümamiral Bill Gortney basına yaptığı açıklamada, "iyi örgütlenmemiş, fazla sağlam olmayan" muhaliflerin uluslararası askeri müdahale sayesinde ilerlediğini belirtti. Muhaliflerin karşı saldırıya geçişi, Libya lideri Muammer Kaddafi'ye bağlı güçlere karşı uluslararası koalisyon tarafından yürütülen bombardımanın sayesinde kolaylaştığını söyleyen Gortney, müttefik güçlerin 19 Marttan bu yana bin 602 sorti yaptığını, bu sortilerin yüzde 60'ının ABD Hava Kuvvetlerine bağlı savaş uçakları tarafından yapıldığını bildirdi. Gortney sadece son 24 saat içinde 178 sorti yapıldığını söyledi. Sorti yapan uçakların esas görevlerinin 'belirlenen hedefleri vurma" olduğunu belirten Gortney, bombardımanların sivil kayıplara yol açtığı yönünde herhangi bir raporun kendilerine ulaşmadığını kaydetti. Gortney geçen 24 saat içinde, ABD kuvvetlerinin Kaddafi güçlerinin en kuvvetli tugayı olan 32'inci Libya tugayının karargahına 6 Tomahawk füzesi fırlattığını söyledi. Gortney'ye göre, Libya operasyonunun başladığı ilk saatlerde toplam 199 Tomahawk füzesi atıldı. Tümamiral Gortney ayrıca, bu füzeleri atan denizaltılardan biri olan Providence'in bölgeden çekildiğini sözlerine ekledi. Gortney, uluslararası koalisyonun amacının, BM Güvenlik Konseyinin 1973 nolu kararına göre, "lideri tarafından tehdit edilen bir halkı korumak amacıyla, o ülkeyi işgal etme hariç, gerekli bütün önemleri almak olduğunun" altını çizdi. Libya'da uçuşa yasak bölge uygulamasının sorumluluğunun NATO'ya devredildiğini hatırlatan Gortney, ABD'nin şimdilik Libya halkını Kaddafi'ye karşı korumak için "hedefleri vurma" görevinin eşgüdümünü sağladını söyledi. Tümamiral Gortney açıklamasında, Libya operasyonunda bu hafta sonu AC-130 ve A-10 uçakları kullanıldığını belirtti.