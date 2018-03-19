19 Mart Pazartesi DHA Spor Gündemi

MİLLİ TAKIM

A Milli Futbol Takımı, 23 Mart\'ta Antalya\'da İrlanda Cumhuriyeti ve 27 Mart\'ta Podgorica kentinde Karadağ ile oynayacağı özel maçlar için Riva\'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri\'nde toplanmaya başlayacak

Spor Toto Süper Lig ekipleri, milli maç arası nedeniyle izinli.

İRLANDA MİLLİ TAKIMI

İrlanda Cumhuriyeti Futbol Milli Takımı, Antalya\'ya gelecek.

ANADOLU EFES

10.30 Anadolu Efes Spor Kulübü Basketbol Yaz Kampları\'nın lansmanı yapılacak

BADMİNTON

Edirne\'de düzenlenen Badminton Türkiye Şampiyonası sona erecek.