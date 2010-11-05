19 maçtır yenilmeyen Barça F.Bahçe Ülker'e direnemedi. 69-61

T24 - Fenerbahçe Ülker, Euroleauge’in son şampiyonunu deplasmanda devirdi, bir mucize gerçekleştirdi. Sarı-lacivertli takım, Avrupa’da tam 19 maçtır yenilmeyen, evinde Lakers’ı bile deviren Barcelona’yı şaşkına çevirdi.



Türk Hava Yolları Euroleague’deki temsilcimiz Fenerbahçe Ülker, tarihi bir zafer kazandı, Barcelona’yı deplasmanda 69-61 ile devirip C Grubu’nda 3’te 3 yaptı.

Normal sezonlarda kendi evindeki son yenilgisini 23 Ocak 2008’de Roma karşısında 77-75’lik skorla alan rakibine karşı mükemmel bir savunma ile maça başlayan temsilcimiz, ilk periyodu 14-13 galip tamamladı. Rakibine ribauntlarda üstünlüğünü kabul ettiren, Greer-Ukic ikilisiyle kontrolü sürekli elinde tutmayı bilen Fenerbahçe, 14. dakikasını 27-18 önde geçtiği devreyi de 32-28 üstün bitirmeyi bildi.

İkinci yarıya Lakovic’in basketleriyle giren Barcelona, 28. dakikada skoru lehine çevirip, farkı 4 sayıya kadar çıkardı. Ancak çeyreğin son saniyesinde Preldziç’in üç sayılık basketiyle 4. periyoda 45-44 geride giren ve yeniden ümitlenen temsilcimiz, son 4 dakikaya girilirken 57-56 öne geçti. Nefes kesen dakikalarda Ömer Onan ile rakibin silahlarını durduran ve Tomas-Ukic ikilisiyle çok kritik basketler bulan Fenerbahçe Ülker, salondan 69-61 galip ayrılmayı başardı.





















Ömer Onan: İspatladık

Fenerbahçe Ülker’in, Barcelona zaferinin ardından takım kaptanı Ömer Onan, bu sezon başındaki söylemlerini hatırlattı ve büyük bir sevinç yaşadıklarını anlattı. Sezon başında Avrupa’da başarı sözü verdiklerini söyleyen yıldız basketbolcu, “Bunun en uç noktası Final-Four’sa oraya kadar zorlayacağız. Son dörde kalırız, kalmayız farklı bir şey. Ama son ana kadar bunun için mücadele edeceğiz ve herkese kafa tutacağız. Barcelona gibi bir takımı deplasmanda devirerek de bunu ispatladığımızı düşünüyorum” dedi.







