-19 LİBYALI MARMARİS'E GELDİ MARMARİS (A.A) - 01.05.2011 - Libya'dan yola çıkan ''Kaptan Selim'' isimli Türk yük gemisiyle Marmaris'e 19 Libyalı geldi. Edinilen bilgiye göre, 20.30 sıralarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin gözetiminde Marmaris Körfezi'ne giriş yapan 87 metre uzunluğundaki gemi, görevlilerin yardımıyla Marmaris Limanı'nın küçük rıhtımına yanaştırıldı. Yolcuların tahliyesi, Muğla Valisi Fatih Şahin ve Marmaris Kaymakamı Serdar Polat'ın gözetiminde gerçekleştirildi. Yolcular için limanda 4 ambulans, sivil savunma ve afet yardım ekiplerinin de hazır bulunduğu görüldü. Gemide görevlilerin yaptığı incelemelerin ardından 14'ünün kadın ve çocuk olduğu öğrenilen 19 yolcu, gemiden indi. Çantaları aranan ve sağlık kontrolünden geçirilen yolcular, 23.40'ta bir minibüse bindirilerek kalacakları otele götürüldü. Basın mensuplarının limana girmelerine izin verilmezken, yolcuların kimlikleri hakkında da her hangi bir bilgi verilmedi.