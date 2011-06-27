19. LGBTT Onur Yürüyüşü'ne binlerce kişi katıldı

T24- 2011 LGBTT Onur Haftası, İstanbul'da 19. Onur Yürüyüşü ile sonlandı. İstiklal Caddesi'ndeki yürüyüşe binlerce kişi katıldı. Yürüyüşe blok vekillerinden Sebahat Tuncel, Sırrı Süreyya Önder ve Ertuğrul Kürkçü katıldı. Yürüyüşe katılan binlerce kişinin talebi; anayasaya "cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği" ibarelerinin eklenmesi, seks işçilerinin sendikal haklara sahip olması, Nefret Suçları Yasası'nın çıkarılması.

Çiçek Tahaoğlu'nun Bianet.org'da yayımlanan (27 Haziran 2011) haberi şöyle:











2011 LGBTT Onur Haftası, İstanbul'da 19. Onur Yürüyüşü ile sonlandı. İstiklal Caddesi'ndeki yürüyüşe binlerce kişi katıldı.

Şişli'deki olayların ardından başlayan Onur Yürüyüşü'nde, " Eşcinseller susmayacaklar", "Hastanede değil, sokaktayız", "Susma haykır eşcinseller vardır" gibi sloganların yanısıra "Hatip Dicle onurumuzdur" ve "yaşasın halkların kardeşliği" sloganları atıldı. "Velev ki ibneyim", "Alışın, heryerdeyiz", "Aşk örgütlenmektir", "Anneyim, yanındayım", "Benim çocuğum trans", "Genel ahlaksız", "Anayasada cinsel yönelim" dövüzleri taşındı.

Milletvekilleri de yürüdü

Yürüyüşte Emek, Demokrasi ve Özgürlük Bloku milletvekilleri Ertuğrul Kürkçü, Sebahat Tuncel, Sırrı Süreyya Önder ve CHP Milletvekili Melda Onur da vardı.

bianet'e konuşan Kürkçü, "Şişli'de Kürdüz, Taksim'de eşcinseliz. Eşcinsellerin haklarını savunmayan sosyalist değildir" dedi. Tuncel, ise "yeni anayasa cinsiyetçilikten arındırılarak, toplumsal cinsiyet eşitliği dikkate alınarak yapılmalıdır. Bu yapıldığında LGBTT bireylerin hakları da gözetilecektir" diye konuştu.

Mango ve English Time protestosu

Geçtiğimiz günlerde, English Time dil kursununda bir trans kadının kaydının yapılmaması ve Mango mağazasında yine trans bir kadının, kadın kabininde giyinmek istemesinin engelenmesi üzerine, yürüyüşçüler Mango ve English Time önünden geçerken, mekanları protesto etti, "homofobik mango" sloganları atıldı.



Kalabalık Galatasaray Lisesi'nin önüne geldiğinde, önceden atılmış biber gazının etkisinde kaldı. Yürüyüş helikopterler eşliğinde Tünel Meydanı'na kadar sürdü.

Yapılan basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Bugün gaz bombaları arasında yürüyerek buralara geldik. Bizler Lezbiyeniz, Geyiz, Biseksüeliz, Tanseksüeliz, Travestiyiz. Bugün bu meydanda binleriz ve dünyadaki mlyonlarca kardeşimizle birlikte eşitlik, adalet, özgürlük için güçlenerek mücadele ediyoruz.

"Bugün nefret cinayetlerinde ağır tahrik indirimiyle zanlılar ödüllendiriliyor. Cinsel yönelim ve cinsiyet kimliklerimizden dolayı işe alınmıyor, çalıştırılmıyor, ayrımcı yasalarla mesleklerimizden men ediliyoruz.



"Anayasal eşitlik ilkelerini düzenleyen 10. maddeye ve ayrımcılık karşıtı yasalara 'cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği' ibarelerinin eklenmesini, seks işçilerinin sendikal haklara sahip olmasını, Nefret Suçları Yasası'nın çıkarılmasını talep ediyoruz."