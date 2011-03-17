19 km hızla vurup 175 km hızla kaçmışlar

T24- Sanatçı İbrahim Tatlıses'e yönelik saldırıda kullanılan kiralık aracın GPS kayıtlarına göre hızı ve dakika dakika seyri ortaya çıktı. Otomobilin saldırı anında hızının19 km olduğu belirlenirken, saldırı sonrasında bir kaç saniye içinde önce 100 km’ye daha sonra da 175 km’ye kadar çıkıyor.









Otomobilde bulunan GPS sisteminden aracın dakika dakika seyri...

22.52 Otomobil Pendik'ten yola çıkıyor.

23.44 Otomobil Hacıosman bayırı dönüşünde 44 km hızla seyir halinde

23.49 Maslak sanayi kavşağında 5-6 tur attığı görülüyor. Aracın hızı 20 km civarında





00.14.Saldırı anında otomobilin hızı 19 km'yi gösteriyor.

00.17 Saldırıdan hemen sonra aracın hızı kısa sürede 174 km'ye çıkıyor.

00.20 Otomobil gişelerden geçerken hızı 155 kilometreyi buluyor. Fatih Sultan Mehmet Gişelerinden kaçak geçilmiş.

00.33 Otomobil E-5 Yakacık'ta duruyor. Yaklaşık 5 dakika burada bekleniyor.

01.07 Yeniden harekete geçen otomobil Ömerli barajı civarında yaklaşık 10 dakika turluyor.

01.32 Otomobil Pendik'teki bir adreste duruyor.









Uçmak "Ben yapmadım" diyor





Öte yandan Sanatçı İbrahim Tatlıses'e yapılan silahlı saldırıyla ilgili olarak gözaltına alınan Abdullah Uçmak ilk kez konuştu.

Abdullah Uçmak'ın avukatı Ekrem Demirel, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan müvekkili Abdullah Uçmak'la emniyette görüştüğünü söyledi.

Demirel ''Bana ele geçirilen silahın kendisine ait olmadığını, saldırıyı geçmişte İbrahim Tatlıses ile arasında yaşanılan husumetten yararlanmak isteyen kişilerin yapmış olabileceğini ve olayla kendisinin hiçbir ilgisi olmadığını söyledi'' dedi.

Uçmak'ın henüz ifadesinin alınmadığını ifade eden Demirel, müvekkilinin kendisine olayda kullanılan araçla da ilgisi bulunmadığını, söz konusu firmadan kendisinin de araç kiraladığını ancak olayda kullanılan aracın kendisinin kiraladığı araç olmadığını'' söylediğini kaydetti.



İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu Uçmak'la ilgili olarak, "Gözaltına alınan Abdullah Uçmak'la ilgili deliller fevkalade yeterlidir, bu aşamada bu kadarını net olarak söyleyebilirim. Saldırıyı gerçekleştiren aracın içindekiler de şu anda gözaltında" açıklamasını yapmıştı.