T24 LogoT24 Logo
Gündem

19 kişinin tutuklandığı operasyonun iddianamesine ret ISPARTA (A.A)

14 Aralık 2011 20:46

-19 kişinin tutuklandığı operasyonun iddianamesine ret ISPARTA (A.A) - 14.12.2011 - Isparta Belediyesine yönelik düzenlenen ve aralarında MHP Isparta İl Başkanı İsa Yalçın'ın da bulunduğu 19 kişinin tutuklandığı operasyonla ilgili hazırlanan iddianamenin Isparta Ağır Ceza Mahkemesi tarafından reddedildiği bildirildi. Isparta Belediyesi Avukatı Hıdır Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Isparta Ağır Ceza Mahkemesine sunulan iddianamenin belge eksikliği nedeniyle reddedildiğini kaydetti. Savcılığın bu süreçte iddianameyi yeniden hazırlayıp, belgeleri tamamlayıp Isparta Ağır Ceza Mahkemesine sunacağını ifade eden Yıldız, 15 günlük süre içinde de Isparta Ağır Ceza Mahkemesinin karar vereceğini belirtti. Isparta Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 23 Eylül 2011 tarihinde Isparta Belediyesine operasyon düzenlemiş, aralarında MHP İl Başkanı İsa Yalçın, Belediye Başkan Yardımcısı Resul Göçer, Belediye Genel Koordinatörü Mehmet Ateşgül, belediye çalışanları ve belediyenin dışarıdan iş yaptığı 28 kişi gözaltına alınmıştı. ''Çete kurma ve yönetme'', ''resmi evrakta sahtecilik'' ve ''ihaleye fesat karıştırma'' suçlamalarıyla mahkemeye sevk edilen zanlılardan 19'u tutuklanmıştı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24