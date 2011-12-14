-19 kişinin tutuklandığı operasyonun iddianamesine ret ISPARTA (A.A) - 14.12.2011 - Isparta Belediyesine yönelik düzenlenen ve aralarında MHP Isparta İl Başkanı İsa Yalçın'ın da bulunduğu 19 kişinin tutuklandığı operasyonla ilgili hazırlanan iddianamenin Isparta Ağır Ceza Mahkemesi tarafından reddedildiği bildirildi. Isparta Belediyesi Avukatı Hıdır Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Isparta Ağır Ceza Mahkemesine sunulan iddianamenin belge eksikliği nedeniyle reddedildiğini kaydetti. Savcılığın bu süreçte iddianameyi yeniden hazırlayıp, belgeleri tamamlayıp Isparta Ağır Ceza Mahkemesine sunacağını ifade eden Yıldız, 15 günlük süre içinde de Isparta Ağır Ceza Mahkemesinin karar vereceğini belirtti. Isparta Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 23 Eylül 2011 tarihinde Isparta Belediyesine operasyon düzenlemiş, aralarında MHP İl Başkanı İsa Yalçın, Belediye Başkan Yardımcısı Resul Göçer, Belediye Genel Koordinatörü Mehmet Ateşgül, belediye çalışanları ve belediyenin dışarıdan iş yaptığı 28 kişi gözaltına alınmıştı. ''Çete kurma ve yönetme'', ''resmi evrakta sahtecilik'' ve ''ihaleye fesat karıştırma'' suçlamalarıyla mahkemeye sevk edilen zanlılardan 19'u tutuklanmıştı.