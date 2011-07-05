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Spor

19 KİŞİ MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ İSTANBUL (A.A)

05 Temmuz 2011 23:31

-19 KİŞİ MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ İSTANBUL (A.A) - 05.07.2011 - Futbolda şike iddialarına yönelik soruşturma kapsamında getirildikleri adliyede savcılıkça sorgulanan 22 kişiden 19'u tutuklama istemiyle nöbetçi mahkemeye sevkedildi, 3 kişi ise serbest bırakıldı. Gözaltında tutuldukları İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şubesinden sabah saatlerinde Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'ne getirilen 15 kişi ile öğle saatlerinde getirilen 7 kişi, futbolda şike soruşturmasını yürüten Özel Yetkili İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Berk ve bazı savcılar tarafından sorgulandı.  Yaklaşık 9 saat süren sorgulamanın ardından aralarında Olgun Peker, eski Diyarbakır Spor Kulüp Başkanı Abdurrahman Yakut ve Giresun Spor Kulüp Başkanı Ömer Ülkü'nün de olduğu 19'u, ''suç örgütü üyesi olmak'' suçundan tutuklanma istemiyle İstanbul Nöbetçi 11. Ağır Mahkemesine sevk edildi. Şüphelilerden futbolcu Mehmet Yıldız, Adana Spor Teknik Direktörü Levet Eriş ve Halil Köntek ise serbest bırakıldı.

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